السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في مؤتمر سفراء فرسان مالطا

البابا
البابا

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت في قاعة الكونسيستوار في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في مؤتمر سفراء فرسان مالطا.

ووجّه بابا الفاتيكان كلمة رحّب بها بضيوفه وقال على مدى قرون، خدمت منظّمتكم الله والكنيسة من خلال تحقيق الأهداف التي أسسكم عليها الطوباوي جيرار: "تعزيز مجد الله وتقديس الأعضاء من خلال الدفاع عن الإيمان وخدمة الفقراء"، كما تنصُّ قوانينكم ورسومكم. فيما يتعلق بإكرام الفقراء، لديكم أسلوب بليغ لدعوة الأشخاص الذين تساعدونهم: "السادة المرضى". ومن خلال خدمتهم، أنتم تخدمون يسوع، الذي وقبل آلامه، نال هو أيضًا، كما تروي الأناجيل، فعل "اكرام" من مريم في بيت عنيا: مسحة بزيت الناردين الحقيقي، الباهظ الثمن. لقد قبل المسيح هذه البادرة جيدًا، وأظهر، أمام احتجاجات الذين اعتبروها إسرافًا، معنى فعل المحبة هذا، التي قامت به في ضوء دفنه. 

تابع وعندما نقترب من الأخيرين والمرضى والمتألمين، لنتذكر أن ما نقوم به هو علامة على شفقة يسوع وحنانه. وبهذا المعنى، فإن عملكم ليس إنسانيًا فحسب، مثل العمل الجدير بالتقدير الذي تقوم به العديد من المؤسسات الأخرى، بل هو أيضًا عمل ديني يمجد الله في خدمة الضعفاء ويشهد لتفضيل الرب لهم.

موضحًا: وفي هذا المنظور يجب أن يُنظر إلى النشاط الدبلوماسي الذي تقومون به في أجزاء كثيرة من العالم، في ١١٣ دولة وفي ٣٧ بعثة لدى المنظمات الدولية. إنه على الدوام نشاط منظّمة دينية: ولو لم يكن هدفه الشهادة لمحبة الله للمحتاجين، فلن يكون من المنطقي أن تقوم به منظّمة دينية.

 في الواقع، لا يوجد واقعان مختلفان، واقع منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة، وهي هيئة دولية مسؤولة عن الأعمال الخيرية والرعاية الاجتماعية، وواقع المؤسسة الدينية؛ ولا يمكننا أن نميِّز بوضوح بين المعلّم الأكبر كرئيس المنظّمة، التي تأتي منها الامتيازات والألقاب السيادية، والمعلّم الأكبر كرئيس ديني.

أضاف: لقد اكتسبت منظّمتكم، بقيادة المنسّق الأعلى، مكانة دولية أيضًا بسبب ظروف تاريخية غريبة، وهكذا نشأت "السفارات" الأولى. لذلك، بالإضافة إلى الواجبات والحقوق المعتادة، تمت إضافة واجبات وحقوق أخرى في السياق الدولي إلى مكتب المنسّق الأعلى للمعلّم الأكبر. ولكن، كما تذكر قوانينكم، فإن السيادة هي وظيفية للدفاع عن الإيمان وخدمة الفقراء. ويحدّد ذلك جيّدًا الحكم الصادر عن محكمة الكرادلة، التي شكلها البابا بيوس الثاني عشر خصيصًا، ويؤكّد أنَّ منظّمتكم هي "منظمة دينية، وافق عليها الكرسي الرسولي"، وأن "صفة المنظمة السيادية للمؤسسة هي وظيفية، أي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف المنظمة نفسها وتطورها في العالم، ولهذا هي "تعتمد على الكرسي الرسولي". بهذه الطريقة يتم تحديد أهمية المنظمة في السياق الدولي، كأداة للعمل الرسولي، مع خضوعها، كمنظمة دينية، للكرسي الرسولي، وطاعتها للبابا، كالرئيس الأعلى لجميع المؤسسات الدينية. لذلك، من المهم أن يتم إنشاء علاقة تعاون مثمر بين الممثل الدبلوماسي للمنظّمة والمندوب البابوي المحلي، في عمل مشترك لصالح الكنيسة والمجتمع؛ كذلك، فإن رابط المنظمة بالحبر الأعظم ليس تقييدًا لحريتها، بل وصاية، يتم التعبير عنها في عناية بطرس لكي يؤمن لها خيرها الأعظم، كما حدث أكثر من مرة حتى مع التدخلات المباشرة في لحظات الصعوبة.

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