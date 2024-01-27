السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس: العمل الطوعي هو انفتاح على احتياجات الآخرين

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت أعضاء جمعية Nolite timere، وبدأ بابا الفاتيكان كلمته إلى ضيوفه مرحبا بالجميع في الذكرى الخامسة والعشرين لتاسيس الجمعية. 

وذكَّر من جهة أخرى بأن تأسيسها جاء لصالح أطفال مركز Cité des Jeunes Nazareth في مباري في رواندا وذلك بمبادرة من المطران سلفاتوري بيناكيو الذي كان سفير الفاتيكان في هذا البلد في تلك الفترة والأب توماسو كوتشينييلو. وقد كانت هذه المبادرة، حسبما واصل الأب الأقدس، برعاية البابا يوحنا بولس الثاني وذلك من أجل الأعداد الكبيرة من اليتامى بسبب الإبادة الرهيبة التي شهدتها رواندا سنة ١٩٩٤.

توقف البابا فرنسيس يعد ذلك عند شعار المؤسسة وهو "فلنمنح الرجاء للبدء من جديد"، وأشاد قداسته بهذا الشعار مشيرا إلى أنه من الجميل عيش أعضاء المؤسسة لهذا الشعار بشكل ملموس باستضافة مئات الأطفال في مركز Cité des Jeunes Nazareth وذلك من خلال التبني عن بعد وتوفير الوسائل لإعالتهم والتكوين المدرسي والديني.

 ثم تحدث بابا الفاتيكان عن شعار هذا المركز والذي يًذكِّرنا بأنه وفي عالم تتزايد فيه الجدران ويتزايد الفصل بين الأشخاص وبين الشعوب لا تعرف المحبة حدودا، وهو ما يثبته تاريخ المؤسسة. فمن خلال إسهام الكثير من الأشخاص، ما بين أعضاء المؤسسة ومتطوعين ومانحين، تعملون منذ ربع قرن مع الأطفال، قال البابا فرنسيس لضيوفه، بروح منفتحة ومحبة غير مشروطة، توحدكم الرغبة المتقاسَمة في أن تعيدوا إلى هؤلاء الأطفال البسمة ورجاءً في المستقبل. 

وأراد قداسته التذكير هنا بأن الحروب والأسلحة تسلب الأطفال الابتسام والمستقبل وهذا أمر مأساوي. وواصل أنه من الجميل في المقابل ما يقوم به ضيوفه من أجل توفير فرص صداقة انطلاقا من التضامن، حيث تنشأ علاقات تستمر مع مرور الزمن. وهكذا تتأسس شبكة من المشاعر تتسع لتتجاوز إطار اللحظة وتتخطى الاختلافات في السن والجنسية، الثقافة والوضع الاجتماعي. وتابع قداسة البابا أن هذا يكشف أن العمل الطوعي هو أكثر بكثير من مجرد تقديم خدمة أو إسهام مالي، هو بالأحرى اختيار يجعلنا منفتحين على احتياجات الآخر وصناع رحمة، وذلك بأيادٍ وأعين وآذان متنبهة، من خلال القرب.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان جمعية Nolite timere فرنسيس لحروب والأسلحة

مواد متعلقة

الكنيسة المصرية وقضايا البيئة.. مؤتمر بكلية اللاهوت الإنجيلية

البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في مؤتمر سفراء فرسان مالطا

67 متعلما جديدا بفصول "محو الأمية" في إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لعام 2024

26 فبراير.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان

دار النشر لوغوس تستقبل زوارها في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

المطران عطا الله حنا: يجب أن تتوقف حرب غزة سريعًا حقنًا للدماء

أبرز الخلافات اللاهوتية والعقائدية بين الأرثوذكس والبروتستانت

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟