الاجتماع الشهري لمجمع كهنة عزبة النخل.. أبرز فعاليات الكنيسة اليوم

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل والمرج، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة عزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع.



بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وأعقبته مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما ألقى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي كلمة عن "الكاهن صورة المسيح الراعي".



"نحو مجتمع فاهم السلامة النفسية".. مؤتمر بإيبارشية طهطا



نظمت إيبارشية طهطا وجهينة مؤتمرًا لتوعية مجمع الآباء الكهنة والخدام وكل شعب الإيبارشية بأهمية الصحة النفسية تحت عنوان "نحو مجتمع فاهم السلامة النفسية"، في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، في قاعة السيدة العذراء بطهطا، بحضور نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.



وحاضر في المؤتمر الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقًا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، والدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي، وناقشا مع الحضور الأمور والمشاكل النفسية وكيفية اكتشافها وعلاجها.



وزار نيافة الأنبا إشعياء والدكتورة نبيلة مستشفى الطب النفسي بسوهاج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومتعافي الإدمان.



زيارة طلبة إكليريكية المحرق لمعرض الكتاب

زار وفد من طلبة الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء (المحرق)، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي على الكلية، ذلك في إطار الأنشطة الثقافية للكلية.

معرض الكتاب 2024

تأتي الدورة الحالية من معرض الكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب.