الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة أنجيلا مريتشي البتول

تحيي الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديسة أنجيلا مريتشي البتول.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني



ولدت أنجيلا عام ١٤٧٠م في شمال إيطاليا بالقرب من مدينة "بريشا" من أسرة فقيرة تعمل في الزراعة. ارتدت ثوب الرهبنة الفرنسكانية الثالثة منذ شبابها. فقدت أبويها عندما كان لا يزال عمرها خمسة عشر سنة.

رحلت إلى الأراضي المقدسة وهناك فقدت بصرها، بشكل معجزة، لوقت يسير، ورأت خلاله رؤيا فيها نور سماوي وسلم يصل الأرض بالسماء وفي أعلاه جمع من الفتيات كن ينتظرنها. هكذا فهمت بأن الله يدعوها لخدمتهن، فما إن عادت إلى وطنها حتى أخذت تجمع حولها فتيات لترشدهن إلى أعمال المحبة.

أسست عام ١٥٣٥م رهبنة باسم "القديسة أورسولا" تهدف إلى تعليم الفتيات والاهتمام الروحي بهن، ولهذا آبتدعت نهجا تربويا خاصا تحييه روح الأمومة، فسبقت بذلك عصرها الذي كان يحتكر التعليم للشبان فقط.

وقد دعمت أيضا دور المسيحيين العلمانيين في رسالة الكنيسة، ثم رحلت عام ١٥٤٠م.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار

تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من أيام السنة يقابله تذكار أو أكثر . لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.