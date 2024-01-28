الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور بكنيسة أم المخلص ببردنوها

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور "ضيوف من السماء"، وذلك بكنيسة أم المخلص، ببردنوها.

أقيم الاحتفال تحت شعار "مختلفون ولكننا قادرون ومتميزون"، بمشاركة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، ومسؤولي، وأعضاء جماعة إيمان ونور الإيبارشيين.

وألقى نيافة المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ملائكة ذوى الهمم هم بركة للبيت والكنيسة وللإيبارشية"، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وفي سياق متصل، زار الأنبا باسيليوس، منزل أحد أبناء كنيسة أم المخلص، ببردنوها، متفقدًا أحواله الصحية، بحضور الأب أيوب يوسف.

من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956م أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978م والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت وسيم كاهنًا في 28 مارس عام 1980 علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران ايبارشية المنيا في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وعين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعيًا لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.

انتخابه مطرانًا لايبارشية سوهاج

ومنذ عام 1989 عين راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا حتي تم انتخابه من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفا للأنبا يوسف ابو الخير.

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019 وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأصحاب النيافة أعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو.