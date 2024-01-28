مطران القدس وأسقف دير المحرق يترأسون تذكار قداس تذكار القمص ثاؤفيلس المحرقي

صلى صاحبا النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق) القداس الإلهي لتذكار السنة العشرين لنياحة الأب الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي، أمس.

جاء ذلك في كنيسة السيدة العذراء بدير المحرق، وشاركهما الصلوات مجمع الآباء رهبان الدير، وسط حضور شعبي كثيف.

رسامة قمص بإيبارشية شبرا الخيمة

وكان قد صلى نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية) ورسم نيافته عقب صلاة الصلح القس فلتاؤس سامي قمصًا على كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالمنشية الجديدة، شبرا الخيمة.

الاجتماع الشهري لمجمع كهنة عزبة النخل

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل والمرج، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة عزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وأعقبته مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما ألقى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي كلمة عن "الكاهن صورة المسيح الراعي".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 19 مارس 2024، بعيد الصليب المقدس، حيث يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى ظهور صليب السيد المسيح.

يأتي ذلك بترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم.

وفي القرن السابع الميلادي نقل جزء من الصليب المقدس إلى روما وتم وضعه في كنيسة المخلص بروما، ويوجد حاليًا جزء منها في مصر في كنيسة القديس سيدهم بشاى بدمياط.

موعد عيد الصليب 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام.. كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.

لقد ظل الصليب مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هدريان الروماني (76-138 م.) أقام على هذا التل في عام 135 م. هيكلًا للزهرة الحامية لمدينة روما.

وفي عام 326 م. أي عام 42 ش. تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندي، وفي أورشليم اجتمعت بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن.