الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران القدس وأسقف دير المحرق يترأسون تذكار قداس تذكار القمص ثاؤفيلس المحرقي

الانبا
الانبا

صلى صاحبا النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق) القداس الإلهي لتذكار السنة العشرين لنياحة الأب الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي، أمس.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏‏ و‏نص‏‏

جاء ذلك في كنيسة السيدة العذراء بدير المحرق، وشاركهما الصلوات مجمع الآباء رهبان الدير، وسط  حضور شعبي كثيف.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

رسامة قمص بإيبارشية شبرا الخيمة

وكان قد صلى نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية) ورسم نيافته عقب صلاة الصلح القس فلتاؤس سامي قمصًا على كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالمنشية الجديدة، شبرا الخيمة.

 

الاجتماع الشهري لمجمع كهنة عزبة النخل

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل والمرج، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة عزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وأعقبته مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما ألقى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي كلمة عن "الكاهن صورة المسيح الراعي".

قد تكون صورة ‏‏٩‏ أشخاص‏

 

 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 19 مارس 2024، بعيد الصليب المقدس، حيث يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى ظهور صليب السيد المسيح.

يأتي ذلك بترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم.

وفي القرن السابع الميلادي نقل جزء من الصليب المقدس إلى روما وتم وضعه في كنيسة المخلص بروما، ويوجد حاليًا جزء منها في مصر في كنيسة القديس سيدهم بشاى بدمياط.

موعد عيد الصليب 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام.. كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.

لقد ظل الصليب مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هدريان الروماني (76-138 م.) أقام على هذا التل في عام 135 م. هيكلًا للزهرة الحامية لمدينة روما.

وفي عام 326 م. أي عام 42 ش. تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندي، وفي أورشليم اجتمعت بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن.

الأنبا انطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي الانبا بيجول دير السيدة العذراء بجبل قسقام القمص ثاؤفيلس المحرقي

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور بكنيسة أم المخلص ببردنوها

الكاردينال بييرباتيستا فى زيارة رعوية إلى الجالية فى شيكاغو

موعد احتفال "الأرثوذكسية" بعيد الصليب لعام 2024

الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسة أنجيلا مريتشي البتول

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس مارينو دي بودون آباتي

الاجتماع الشهري لمجمع كهنة عزبة النخل.. أبرز فعاليات الكنيسة اليوم

البابا فرنسيس: العمل الطوعى هو انفتاح على احتياجات الآخرين

الكنيسة المصرية وقضايا البيئة.. مؤتمر بكلية اللاهوت الإنجيلية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية

فشل استخباراتى غير مسبوق.. اعتراف إسرائيلى مثير بشأن حرب غزة ومواجهة حماس

اليوم الـ114 للحرب.. شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة فى صفوف النازحين فى غزة