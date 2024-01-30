خالد عكاشة: إسرائيل طالبت أمريكا بالتدخل لوقف إطلاق النار بعد هزيمتها فى 1973

قال العميد خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاحتلال الإسرائيلي طلبت من أمريكا ممارسة الضغوط لوقف إطلاق النار في ١٩٧٣ على وطأة العزيمة التي تلقتها من الجيش المصري.

جاء ذلك خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"، التي تناولت موسوعة حرب أكتوبر، بحضور اللواء الدكتور محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، واللواء أركان حرب مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكري للدراسات العليا والإستراتيجية، والدكتورة دلال محمود، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الندوة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وكانت الهيئة العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، كشفت مساء أمس الإثنين، أن اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض 374.424 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن إلى نحو 1.638.597 زائر.

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