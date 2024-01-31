الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير دار ومضة: معرض الكتاب فرصة مهمة للقاء قراء من مصر والوطن العربي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال مصطفى كمال، مدير دار ومضة، إنهم جاؤوا من محافظة أسيوط للمشاركة للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، كونها فرصة مهمة ليلتقى الناشرين بقراء من مصر والوطن العربي.

وأضاف "كمال"، أن مقر الدار في محافظة أسيوط، وأتت للمرة الأولى للمشاركة في المعرض؛ لأن معرض القاهرة يلتقي الناشرون بقراء من مصر والوطن العربي، وفرصة للقراء يطلعون على الإصدارات، وفرصة ليّ كناشر أتعرف على مدى قبول الناس للإصدارات، وما فضلوه عن غيره، وفرصة للجمهور أن يتصفحوا إصدارات النشر كلها في مكان واحد، ويستفيدوا بالخصومات المُقدمة من الناشرين خلال أيام المعرض، وحضور الفعاليات المختلفة الفنية والثقافية.

ويأتي ذلك في وقت اقترب فيه عدد زوار معرض الكتاب من ال 2 مليون زائر في أيامه الستة الأولى.

تأتي هذه الدورة من معرض الكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب وتضم كتاب فجر الضمير تأليف جيمس معرض معرض القاهرة معرض القاهرة الدولى

مواد متعلقة

متخصصون: إسرائيل عرفت قوة مصر والعرب بعد نصر أكتوبر العظيم

اللواء مجدى حجازى يكشف عن المفاجأة التى هزت إسرائيل فى 1970

اللواء محمد قشقوش: قناة الوثائقية وثقت أحداثًا هامة عن نصر أكتوبر

خالد عكاشة: إسرائيل طالبت أمريكا بالتدخل لوقف إطلاق النار بعد هزيمتها فى 1973

محمد مصطفى شردى: المركز المصرى للفكر يلعب دورًا مهمًا فى تأريخ ما يحدث بمصر

"أسرار وحكايات".. كتاب جديد عن محمد صلاح فى معرض الكتاب

هشام المنياوي في معرض الكتاب: نشكر الدولة على تنظيم هذا الحدث الرائع (فيديو)

الفقدان.. "حنين عمرو" أصغر كُتاب معرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس