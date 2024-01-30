اللواء مجدى حجازى يكشف عن المفاجأة التى هزت إسرائيل فى 1970

قال اللواء أركان حرب مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الدفاع الجوي لم يكن موجودًا قبل ١٩٧٣، وكان الأمر مقتصرًا على وحدات فقط، وتتبع إدارة المدفعية، وفي ظل هذا حدثت هزيمة ١٩٧٣.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي بدأت تتجهز، والقيادة السياسية بذلت مجهودا كبيرا، لكن كانت هناك إشكالية وهي وضع الصواريخ على جبهة القتال، وكانت هناك أطروحات مختلفة لذلك، إلى أن وضعنا حائط الصواريخ وفوجئ به العدو عندما أسقطنا عددًا من طائراته في 30 يونيو 1970، وأسر طيارين إسرائيليين، ومن هنا أصبح عيدًا للقوات الجوية.

جاء ذلك خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"، والتي تناولت موسوعة حرب أكتوبر، بحضور اللواء الدكتور محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، واللواء أركان حرب مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتورة دلال محمود، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الندوة الإعلامي محمد مصطفى شردي.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ندوة "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"

ندوة "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"

ندوة "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"

ندوة "50 عامًا على حرب أكتوبر 1973"