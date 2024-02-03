مباحثات مصرية- فرنسية غدًا على مستوى وزيرى الخارجية

يعقد وزير الخارجية، سامح شكري، غدًا الأحد، مباحثات مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني.

ويتناول اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، العلاقات المصرية- الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.

ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.

زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه

ومن المقرر أن يصل الوزير الفرنسي، مساء اليوم السبت، إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، وذلك ضمن جولة بالمنطقة، وتشمل الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.