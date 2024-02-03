السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباحثات مصرية- فرنسية غدًا على مستوى وزيرى الخارجية

سامح شكري
سامح شكري

يعقد وزير الخارجية، سامح شكري، غدًا الأحد، مباحثات مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني.

ويتناول اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، العلاقات المصرية- الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.

ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.

زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه

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ومن المقرر أن يصل الوزير الفرنسي، مساء اليوم السبت، إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، وذلك ضمن جولة بالمنطقة، وتشمل الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

سامح شكري العاصمة الإدارية الجديدة الخارجية الفرنسي وزير الخارجية جولة بالمنطقة

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