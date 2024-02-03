السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3 فبراير

الذهب
الذهب

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة أن الذهب من أكثر الأمور التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين نظرا لأن الذهب يعتبر أفضل استثمار.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب اليوم وما هي التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب، خلال اليوم وما أبرز التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب فى السوق المصري وما أبرز المعلومات الخاصة بسعر المصنعية وما سعر الذهب بالدولار.

استمرار تراجع سعر الذهب عالميًا.. وارتفاع جديد في أسعار النفط

سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سجل جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4457 جنيها.
الشراء 4375 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3900 جنيه.
الشراء 3850 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.50 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3343 جنيها.
الشراء 3260 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2900 جنيه.
الشراء 2850 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 9 نقطة.
 

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بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

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رئيس شعبة الذهب: انخفاض سريع ومتتالى للمعدن الأصفر فى هذا التوقيت

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب والتي تبلغ وزنها نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية نحو 2055 دولارًا.

سجلت اونصة الذهب والتي تبلغ وزنها نحو 31.1 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 138.620 جنيه.

سجل الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 31630 جنيها.  

ما هي المصنعية للذهب المصري والإيطالى؟
 

اما عن تفاصيل المصنعية، فوصلت سعر المصنعية فى السوق ما بين ١٥٠ جنيها الى ٢٥٠ جنيها، خاصة أنه مع ارتفاع اسعار الذهب يزيد سعر المصنعية ويصل سعر المصنعية للذهب الإيطالى ما يقرب من ٢٥٠ جنيها.

ويعتبر اسعار الذهب من أكثر الامور التي يتسأل عنها الكثير من المواطنين بشكل يومي من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب فأسعار الذهب سجلت خلال الايام الماضية تفاوت كبير فى الاسعار ما بين ارتفاع جنوني يوم بعد يوم وهو ما زاد من اهتمام المواطنين بمعرفة التفاصيل الخاصة بالأسعار بشكل يومي.

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سعر الذهب اليوم 2024

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