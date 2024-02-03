ماراثون كتابة للأطفال.. أبرز فعاليات الطفل بمعرض القاهرة للكتاب في يومه العاشر

تنظم الدورة الـ 55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه العاشر اليوم السبت، العديد من الفعاليات والأنشطة المقدمة للطفل، على ثلاثة أركان رئيسية هي ركن الفنون القولية وركن الورش التفاعلية وركن الورش الفنية.

ويستهل (ركن الفنون القولية) فعالياته في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بفعاليتين ينظمهما المركز القومي لثقافة الطفل، تتمثلان في توقيع كتاب "الغزالة تالا تذهب إلى المدرسة"، وورشة حكايات الانتصار، وفي الثانية عشر عدد من الأنشطة لضيف الشرف (النرويج) تتمثل في قراءة باللغتين النرويجية والعربية لبعض الأعمال الأدبية (الرحلة، لست أنا، حكايات فولكلورية نرويجية)، وفي الساعة الثانية يعقد المركز القومي لثقافة الطفل لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ديوان "بصبح عليك"، ومن ثم أوبريت "أهلا بالموهوبين"، يعقبها ورشة "كيف تصبح مراسلا صحفيا"، وفي الرابعة عصرا تنظم وزارة الأوقاف ورشة لكتاب "أركان الإسلام"، وفي الخامسة مساء "تكريم مسيرة".

وتفتتح وزارة السياحة أولى فعاليات الطفل في (ركن الورش التفاعلية) بورشة توعية بالمناطق السياحية في الساعة الواحدة ظهرا، وينظم المركز القومي لثقافة الطفل "أول جملة" ماراثون كتابة للأطفال الساعة الحادية عشر، تتبعها ورشة حكي بالعرائس الساعة الثانية عشر، ومن ثم ورشة "كان أبي يعقوب الشاروني" ينظمها القومي لثقافة الطفل، وفي الساعة الثانية ظهرا لعبة السلم والثعبان لتعريف الطفل بحقوقه ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفي الثالثة عصرا ورشة حكي "سلسلة من أنا؟" تنظمها دار الشروق، وفي الرابعة ورشة حكي مكتبة مصر العامة، وفي الخامسة مساء ورشة بعنوان "حكايات سيناوية".

ورش لفنون الخط العربي والزخرفة من صندوق التنمية الثقافية

وتطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب (ركن الورش الفنية) الساعة العاشرة صباحا بورش (تعليم الكروشية، طباعة، وتعليم الرسم، وجداريات)، وورش لفنون الخط العربي والزخرفة من صندوق التنمية الثقافية الساعة الثانية عشر، ومن ثم ورش فنية لضيف الشرف النرويج، ويعقد المركز القومي لثقافة الطفل عدة ورش فنية (للأورجامي) في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة الساعة الثانية عصرا ورشا فنية، ومن ثم ورشة فنية لذوي الإعاقة الساعة الرابعة، وفي الساعة الخامسة مسك الختام مجلة قطر الندى بورشة رسم حيوانات الغابة.

يشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتستمر حتى 6 فبراير الجاري تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وتم اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون "شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل "يعقوب الشاروني" ليكون "شخصية معرض كتاب الطفل".