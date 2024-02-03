"العروس" في ضيافة معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا

العروس، رواية الكاتب حمدي الجزار، في ضيافة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في السادسة من مساء غد الأحد، بقاعة فكر وأدب، صالة بلازا 1.

مناقشة رواية العروس بمعرض الكتاب

فضمن البرنامج الثقافي للدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يحل الكاتب الروائي حمدي الجزار، في ضيافة المعرض في لقاء لمناقشة وتوقيع أحدث إبداعاته السردية، رواية “العروس”، والصادرة عن ديوان للنشر، وذلك في السادسة من مساء غد الأحد، بقاعة فكر وأدب، صالة بلازا 1.

ويتناول الرواية بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الناقد دكتور غيضان السيد علي، والزميلة حنان عقيل، ويدير الأمسية الشاعر عيد عبد الحليم.

تدور أحداث رواية "العروس"، والمزمع مناقشتها في رحاب معرض القاهرة الدولي للكتاب، للكاتب حمدي الجزار، في ليلة رأس السنة، في داخل مطعم "العروس"، حيث يجتمع مجلس إدارة المطعم لتقديم كشف الحساب السنوي، وفي هذه الليلة بالتحديد، ينتظر الجميع إعادة توزيع الأسهم طبقًا لما يريد الحاج مرزوق عشم الله.

وحمدي الجزار، كاتب روائي، صدر له من قبل روايات "الحريم، سحر أسود، لذات سرية"، و"كتاب السطور الأربعة"، نال جائزة ساويرس الثقافية عام 2006 عن روايته سحر أسود، وجائزة أفضل كتاب في معرص الكتاب عام 2015 وغيرها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية لالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وتستمر فعالياته حتي يوم الثلاثاء القادم، والموافق 6 فبراير الجاري.

ويشارك في دورة هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 1200 ماشر مصري وعربي وأجنبي، واقد احتارت اللجنة الاستشارية العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، عالم المصريات الكبير دكتور سليم حسن شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير رائد أدب الأطفال الراحل يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

وقد حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر، وسجل اليوم التاسع من المعرض، حضور قرابة 700 ألف زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز.