السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

على هامش معرض القاهرة للكتاب.. توقيع "إعلام الكراهية" اليوم

كتاب إعلام الكراهية..
كتاب إعلام الكراهية.. آليات تغطية نزاعات الهوية

علي هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام اليوم السبت، عدة حفلات توقيع وإطلاق عدد من المؤلفات الأدبية والفكرية نرصدها لكم في هذا التقرير.

 

حفل إطلاق وتوقيع كتاب إعلام الكراهية

ففي الثانية مساء، وضمن مشاركة دار العرب يللنشر في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، يلتقي زوار المعرض مع الباحث الكاتب مايكل فارس، في حفل توقيع وإطلاق كتابه الصادر عن دار العربي للنشر، تحت عنوان “إعلام الكراهية.. آليات تغطية نزاعات الهوية”، وذلك في قاعة 1 جناح A36.

يقدم الكتاب محاولة علمية وعملية، لإنشاء خريطة إدراكية متكاملة لتغطية نزاعات الهوية الدينية والعرقية والإثنية، بإدخال علوم المنطق والفلسفة وعلم النفس، كمداخل جديدة لفهم العمل الصحفي. وذلك عبر 8 فصول رئيسية تكمل كل منها الأخرى، تم خلالها تصميم نماذج وأدوات جديدة، يمكن تطبيقها في فهم وتحليل وتغطية نزعات الهوية، ومواجهة خطابات الكراهية، مبنية على دراسات وبحوث علمية، عطفا على تطبيقات تفاعلية تمكن القارئ من التفاعل مباشرة مع تلك الأدوات.

 

حفل توقيع رواية بعض الفرح قد يكفي

وعلى هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 55 لـ  معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحل الكاتبة الروائية السعودية ريم عبد الباقي، في ضيافة لقاء جديد من لقاءات صالون الكاتب شريف العصفوري الثقافي. وذلك في الحادية عشرة صباحا، بمقر نادي التجديف المصري، لمناقشة روايتها “بعض الفرح قد يكفي”.

 

حفل توقيع رواية “في جسدي رجل”

وعلى هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا، يعقد في الرابعة مساء، حفل توقيع وإطلاق رواية “في جسدي رجل”، للكاتبة أميرة عزت، وذلك بجناح المكتبة العربية ــ ناشر الرواية ــ والكائن في صالة 1 جناح B 48.

 

لقاء مفتوح مع الكاتبة نوال مصطفي

وفي إطار مشاركة الدار المصرية اللبنانية للنشر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يلتقي زوار المعرض اليوم السبت، مع الكاتبة نوال مصطفى في لقاء مفتوح، في الواحدة ظهرا، وذلك بجناح الدار الكائن في صالة 1 جناح B 15.


يشار إلى أن الدورة الخامسة والخمسين لــ معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلي 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما كاتب الأطفال يعقوب الشاروني فقد اختير ليكون شخصية معرض الطفل.

معرض القاهره الدولي للكتاب كتاب إعلام الكراهية جناح دار العربي للنشر والتوزيع الكاتبة نوال مصطفى مايكل فارس الدار المصرية اللبنانية رواية بعض الفرح قد يكفي الراحل يعقوب الشاروني

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