بينها الطب والتحنيط فى مصر القديمة.. أجندة معرض الكتاب اليوم

تتواصل اليوم السبت 3 فبراير، فعاليات معرض الكتاب في أسبوعه الثاني، ونقدم لكم في الــ “الدستور” التفاصيل الكاملة لــ أجندة معرض الكتاب اليوم، والذي تمتد حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 في دورته الخامسة والخمسين.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية ــ قاعة سليم حسن

ففي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان “الطب والتحنيط في مصر القديمة”، ويشارك فيها كل من: د. جمال مصطفى السعيد، د. مصطفى إسماعيل، وتدير اللقاء هدى عبد العزيز.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “دور الشاروني في نقد حركة أدب الطفل”، بمشاركة كل من: د. عصمت خورشي، د. كمال اللهيب، د. شريف الجيار، ويديرها د. محمد سيد عبد التواب.

يليها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة بعنوان “التراث الثقافي في عالم متغير"، ويشارك فيها كل من: د. إسماعيل علي الفحيل من السودان، د. سالم الكتبي من ليبيا، ومن العراق د. صالح زامل، ومن سلطنة عمان د. عائشة الدرمكي، ومن الشارقة د. عبد العزيز المسلم. ومن مصر د. نهلة إمام ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ويديرها أحمد الخطيب.

يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، مع المخرج السينمائي خيري بشارة بعنوان “يوم مر ويوم حلو.. حياتي في السينما”، ويحاوره أحمد فوزي صالح.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. بمشاركة كلا من: د. صلاح سالم، ود. هناء الجوهري، وتديرها آية عبد الرحن.

وضمن محور ضيف الشرف، يعقد في الرابعة لقاء الرسامين.. التواصل البصري في مصر والنرويج، بمشاركة كل من: نورا دوسنيس، أليسا ليما دا فاريا، مصطفي هويدي، وتدير اللقاء شيرين عبد الوهاب.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان “الرواية العربية الآن”، بمشاركة الكاتب الروائي اللبناني الكبير حسن داود، ويحاوره طارق إمام.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، ينطلق في العاشرة صباحا المؤتمر الرابع من مؤتمرات المعرض تحت عنوان “آفاق الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة”، وتبدأ أولي جلساته في الحادية عشرة والنصف، بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة المعرفة”.

يليها الجلسة الثانية “تكنولوجيا اللغات الطبيعية وتطبيقاتها في صناعة المعرفة” وذلك في الواحدة ظهرا.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024 ”، ويناقشه د. جمال عبد الجواد، د. خالد حنفي، د. رغدة البهي، د. عبد المنعم سعيد ويديرها د. خالد عكاشة.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة “مخاض الحكي” للكاتب السيد نجم، ويناقشه كل من: الناقد د حسين حمودة، والناقد د. عايدي علي جمعة، ويديرها الكاتب د. أحمد الباسوسي.

يليها في الرابعة مناقشة كتاب “الأدب الشعبي الإفريقي”، لـ د. خالد أبو الليل، ويناقشه كلا من: د. أسماء عبد الهادي، ود. محمد أمين عبد الصمد، وتديرها د. رشا أبو شقرة.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية ”رحال.. أسفار عبر مدن بلا نهايات"، للكاتب إبراهيم صالح، ويناقشها كلا من الكاتبين: د. سوسن ناجي رضوان، ود. منير فوزي، وتديرها الكاتبة مني العساسي.

برنامج المؤسسات الثقافية المصرية

وضمن أجندة معرض الكتاب اليوم السبت أيضا، وفي إطار برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، تعقد بقاعة بلازا 1، في الثانية عشرة ظهرا، احتفالية بعنوان “110 أعوام علي عضوية مصر بالمنظمة الكشفية العالمية”، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المرصي، ويديرها د. محمد يحيي غيدة.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: إبراهيم جمال التوني، إسلام سلامة، أسماء جمال عبد الناصر، خلود المعصراوي، ومن الأرجنتين يونا بوركهارت، رشا أحمد، علية طلحة، محمد العارف، وتديرها الشاعرة ديمة محمود.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعرة الإيطالية لوسيا ترابازو، وتحاورها نسمة حافظ.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: إيفيجييني مارت من روسيا، جمال فتحي، حاتم مرعي، ومن الإمارات خلود المعلا، سحر سامي، درويش الأسيوطي. عبد العزيز موافي، فارس خضر، عمارة إبراهيم، ومن إيطاليا كلاوديو بوتساتي، ومحمد آدم، ويديرها الشاعر أحمد حسن عوض.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلى مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض الليلة الكبيرة. قطاع الإنتاج الثقافي.

وفي الثالثة عرض فرقة التنورة التراثية والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الرابعة والنصف عرض لفرقة كورال سلام. المركز القومي لثقافة الطفل.

أما عن الفقرات الفنية بمسرح بلازا 2، فتبدأ أيضا في الثانية عشر ظهرا، عرض موسيقي للأغاني النرويجية ضيف شرف المهرجان.. النرويج.

وفي الواحدة والنصف، عرض لفرقة التنورة التراثية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الثالثة عرض “كلاوون” المركز القومي لثقافة الطفل.

وفي الرابعة والمصف عرض لفرقة بيت العود العربي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.