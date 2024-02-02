الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام  اليوم 2 فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

من المعروف ان مصنعية السبائك من الذهب تختلف باختلاف الوزن حيث تختلف مصنعية سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، وكلما زاد وزن السبيكة، انخفضت قيمة مصنعيتها، والتي تتراوح بين 20 إلى 55 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4428 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11070 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب وزن الـ 5 جرام 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22140 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44280 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 88560 جنيها

عاجل.. حقيقة وجود 3 ملايين سبيكة ذهب مغشوشة في السوق

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 221400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 442800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام 

سعر السبيكة الذهب وزن نصف كيلو بلغ 2 مليون و214 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب كيلو جرام 

سعر السبيكة الذهب وزن كيلو بلغ 4 ملايين و428 ألف جنيه.

أسعار الذهب عالميا اليوم 2 فبراير 2024

شهدت  أسعار الذهب العالمية ارتفاعا بداية تعاملات اليوم، الجمعة 2 فبراير2024، وارتفاع  الأوقية ببورصة الذهب بنحو دولار لتسجل 2055 دولار، بعد إغلاق سابق عند 2054 دولارا.

ومن ناحية أخرى شهدت أسعار الذهب فى مصر استقرارا حيث لم يتغير السعر بعد قرار المركزى ليلة أمس برفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم 2 فبراير 2024

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4428 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3875 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3321 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2590 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 31000 جنيه.

سجل سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2055 دولارا.

اقرأ أيضاً

ارتفاع غير مسبوق.. تحديث لحظي لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سبيكة الذهب وزن 2 5 جرام سبيكة الذهب وزن الـ 5 جرام سبيكة الذهب وزن 10 جرام سبيكة الذهب 50 جرام

مواد متعلقة

أخر تحديث لحظي للأسعار.. سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

الأكثر قراءة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة