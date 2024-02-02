بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

من المعروف ان مصنعية السبائك من الذهب تختلف باختلاف الوزن حيث تختلف مصنعية سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، وكلما زاد وزن السبيكة، انخفضت قيمة مصنعيتها، والتي تتراوح بين 20 إلى 55 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4428 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11070 جنيهاً

سعر سبيكة الذهب وزن الـ 5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22140 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44280 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 88560 جنيها

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 221400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 442800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن نصف كيلو بلغ 2 مليون و214 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب كيلو جرام

سعر السبيكة الذهب وزن كيلو بلغ 4 ملايين و428 ألف جنيه.

أسعار الذهب عالميا اليوم 2 فبراير 2024

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا بداية تعاملات اليوم، الجمعة 2 فبراير2024، وارتفاع الأوقية ببورصة الذهب بنحو دولار لتسجل 2055 دولار، بعد إغلاق سابق عند 2054 دولارا.

ومن ناحية أخرى شهدت أسعار الذهب فى مصر استقرارا حيث لم يتغير السعر بعد قرار المركزى ليلة أمس برفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم 2 فبراير 2024

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4428 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3875 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3321 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2590 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 31000 جنيه.

سجل سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2055 دولارا.