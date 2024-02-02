الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع غير مسبوق.. تحديث لحظي لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بعد تسجيله الأيام الماضية ارتفاعات قياسية جديدة، مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب عيار الـ21

وسجل الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصر ي تزايدا طفيفا اليوم بعد زيادة أسعاره أمس وأول أمس بنحو 15 جنيها ليصل إلى 4000 جنيه بدون إضافة سعر المصنعية.

ويهتم المواطنون المصريون في الوقت الحالي بمتابعة بورصة أسعار الذهب حيث أنه يعد الأكثر مبيعا في الوقت الحالي من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار والتحويش بسبب تراجع قيمة الجنيه.
 

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في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024


تحديث لحظي لأسعار الذهب في مصر

وتشهد أسواق الذهب في مصر يومًا استثنائيا من التذبذبات والتحولات الكبيرة حيث شهدت نتائج البحث على موقع جوجل ارتفاعًا كبيرًا حول سعر الذهب اليوم وذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر الذهب عياري 18 و21 حيث سجلت الأسعار أرقامًا تاريخية للمرة الأولى.

سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم في مصر 2/2/2024


وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21  ليتجاوز ال 4100 جنيه مصري للمرة الأولى في تاريخه فيما تجاوز عيار 18 إلى 3700 جنيه مصري للجرام، ما يعكس استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب بجميع العيارات.

وتتجه أسعار عيار 24 نحو حاجز 4800 جنيه مصري للجرام الواحد، حيث يعيش المستثمرين والمتداولين في السوق لحظات تاريخية تشهد تحولات غير مسبوقة في أسعار الذهب.

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تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر


يسجل عيار 21 الذي يعد الأكثر انتشارًا واستخدامًا على نطاق واسع، فقد وصل إلى قيمة قدرها 4100 جنيهًا للجرام الواحد، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في قيمته.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3700 جنيهًا مصريًا وهو يمثل عيارًا مفضل لدى بعض المستهلكين نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر.

بالنسبة لعيار 24، الذي يُمثل أعلى درجات النقاء في الذهب، فإن سعر الجرام وصل إلى 4800 جنيهًا مصريًا، مما يُظهر استمرار التطورات في السوق المحلي للذهب.

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أخر تحديثات الذهب قبل اجتماع المركزي.. سعر الذهب عيار 21 الآن

وتتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل، فهي ليست ثابتة كالتقلبات في سوق العملات والاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك خضوعها للعرض والطلب ويشير إلى الطلب المتزايد على المعدن الثمين كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

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