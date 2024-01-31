أخر تحديثات الذهب قبل اجتماع المركزي.. سعر الذهب عيار 21 الآن

يتصدر السؤال عن سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الآن للبيع والشراء محركات البحث في مصر، إذ يعكس هذا الاهتمام الشديد رغبة الناس في متابعة تغيرات سعر الذهب بشكل دقيق نظرًا للتقلبات الكبيرة التي شهدها سعر المعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري، نتيجة للإقبال المتزايد على شراء الذهب بسبب التوترات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية بسبب الحرب على غزة والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

سعر الذهب في مصر الأربعاء 31 يناير 2024،

سجل سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، استقرارًا ملحوظًا خلال نهاية التعاملات، حيث زاد سعر الذهب عيار 21 لأول مرة خلال تعاملات أمس بأكثر من 4000 جنيه. كما تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز الـ30،000 جنيه قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي غدًا.

سعر الذهب اليوم بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4639 جنيهًا وهو الأكثر نقاءً واستخدامًا في السبائك.



سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4005 جنيهات، وعيار 21 الأكثر تداولًا في الوجه البحري ويستخدم بوفرة في العملات المعدنية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024، إلى 3471 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب "وزن 8 جرام عيار 21 "، اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024، نحو 32400 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

وفي الأسواق العالمية، تم الاستقرار في سعر الذهب اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024، حيث بلغ 2038 دولارًا.

قيمة مصنعية الذهب في 2024

في عام 2024، شهدت أسعار مصنعيات العملات الذهبية تحركات ملحوظة، حيث وصل سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب إلى 53 جنيها للجرام، وسجلت مصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها للجرام. أما مصنعية نصف الجنيه الذهب فوصلت إلى 60 جنيها للجرام، ومصنعية ربع جنيه ذهب بلغت 66 جنيها للجرام، ويذكر أن أن مصنعية الذهب تختلف من ماركة لأخرى ومن منطقة لأخرى.

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