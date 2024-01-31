الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع سعر الذهب عالميًا.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري| تحديث لحظي

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع مرتبطا بالسعر العالمي تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب 

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب اليوم سجلت مزيد من الارتفاع تأثرا بالبورصات العالمية.

واضاف ميلاد، في تصريحات خاصة للدستور أن اخر تحديث للذهب سجل كالتالي

  • سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4580 جنيه
  • سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه
  • سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3429 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 32 الف جنيه.

سعر الذهب العالمي اليوم

وأوضح أن سعر الذهب العالمي يشهد ارتفاع أيضا لكن السعر المحلي يشهد سعر غير عادل بسبب ارتفاع أسعار التجار حيث سجل نحو 2020 دولار.

 

ارتباك في أسعار الذهب 

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

تولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

 وتشهد اسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بسبب الأحداث الاقتصادية.

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اهتمام المستثمرين والمواطنين بالذهب

يولي اهتماما الذهب اهتمام خاص من قبل المستثمرين والمواطنين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

توقف التسعيرالأسبوع الماضي

كانت التسعير في سوق الذهب توقف  منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن كان المتوقع أن يعود تسعير الذهب المحلي ولكن حتى الآن يظل العمل في سوق الذهب متوقف مما يدل على عمق الأزمة الحالية.

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