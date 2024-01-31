سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

يتصدر السؤال عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-1-2024 في مصر للبيع والشراء محركات البحث في مصر، إذ يهتم المصريين بمتابعة سعر المعدن الأصفر لحظيًا بسبب التغيرات الكبيرة التي يشهدها منذ بداية العام الجاري، نتيجة الاقبال الكثيف على شراء الذهب بسبب الهزات العنيفة التي تشهدها البورصات العالمية بعد الحرب على غزة والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-1-2024 في محلات الصاغة

وفي السطور الآتية يرصد موقع الدستور سعر الذهب اليوم في محال الصاغة في الساعات الأولى من تداولات يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 محليًا وعالميًا بالدولار.

سعر الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة في مصر ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ. يسود حالة من الجنون في الأسعار، نتيجة صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية للمعادن خلال الجلسات الثانية الأسبوعية.

أوضحت منصات التداول مثل آي صاغة وجولد بليون أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية يؤثر بشكل كبير على سعرالذهب اليوم، يتابع الملاذ الآمن تحقيق ارتفاعات جديدة نتيجة للطلب المتزايد، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 مستويات قياسية، حيث بدأت التعاملات عند 4000 جنيه بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

سُجلت زيادة جديدة في سعر جرام الذهب عيار 24، ليصل العيار الأعلى سعرًا في مصر إلى 4751 جنيهًا. يجدر بالذكر أن هذا العيار يعد الأقل تشكيلًا في مصر، وذلك بسبب جودته العالية.

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الذي يعد الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا، فقد سجل ارتفاعًا ليصل إلى 4000 جنيه في تداولات اليوم.

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب اليوم عيار 18، الذي يعتبر الأكثر مبيعًا بالوجه البحري، فقد شهد ارتفاعًا مستمرًا ليبلغ نحو 3430 جنيهًا في التعاملات الحالية.

سعر جنيه الذهب اليوم "وزن 8 جرام"

أما سعر الجنيه الذهب، الذي يبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 (العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد)، فقد اشتعل في سوق الصاغة ليصل إلى 32000 جنيه، مسجلًا مكاسب بلغت 1200 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بشكل كبير بسعر الدولار على مستوى العالم، وفي ثالث جلساتها الأسبوعية، سجلت تعاملات البورصة ارتفاعًا بقيمة 10 دولارات في سعر أوقية الذهب على الساحة العالمية، ليصل إلى 2032 دولارًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

في عام 2024، شهدت أسعار مصنعيات العملات الذهبية تحركات ملحوظة، حيث وصل سعر مصنعية الخمسة جنيهات من الذهب إلى 53 جنيها للجرام، وسجلت مصنعية الجنيه الذهبي 54 جنيها للجرام، بينما وصل سعر مصنعية نصف الجنيه الذهب إلى 60 جنيها للجرام، وسجلت مصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها للجرام.



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