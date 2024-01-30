الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يحذر من تحرير سعر الصرف دون توفير الاعتمادات الدولارية (فيديو)

يسري الشرقاوي
يسري الشرقاوي

أكد يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار أن الاقتصاد المصري يتمتع بخصوصية تجعله مقسمًا إلى قطاعين رسمي وغير رسمي، وأن هذا يتطلب الحذر في التعامل مع سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

قال الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على صدى البلد، إنه لا يمكن رفع سعر الدولار في البنك المركزي ليتماشى مع السوق السوداء دون أن يتم تأمين الاحتياجات الدولارية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف ليس مشكلة في حد ذاته، لكنه يتوقف على توافر الاعتمادات الدولارية للشركات والمصانع التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام والمعدات، مشيرًا إلى أن عدم توفرها سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة كما حصل في بعض الدول التي تبنت هذا الإجراء.

وحذر الشرقاوي من أن التعويم هو إجراء جراحي خطير يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاحه، وأن الدولة قامت بخطوات إيجابية في هذا الصدد مثل تشجيع تحويلات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة وحده ليس كافيًا لمنع ظاهرة الدولرة وأنه يجب اتباع آليات أخرى للسيطرة على السيولة المالية في السوق، مؤكدًا أن رفع الفائدة هو أحد الإجراءات الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

يسري الشرقاوي خبير الاستثمار الاقتصاد المصرى الدولار الامريكي الدولار سعر الصرف صالة التحرير سعر الدولار البنك المركزي تحويلات المصريين سعر الفائدة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى