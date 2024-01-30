خبير يحذر من تحرير سعر الصرف دون توفير الاعتمادات الدولارية (فيديو)

أكد يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار أن الاقتصاد المصري يتمتع بخصوصية تجعله مقسمًا إلى قطاعين رسمي وغير رسمي، وأن هذا يتطلب الحذر في التعامل مع سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

قال الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على صدى البلد، إنه لا يمكن رفع سعر الدولار في البنك المركزي ليتماشى مع السوق السوداء دون أن يتم تأمين الاحتياجات الدولارية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف ليس مشكلة في حد ذاته، لكنه يتوقف على توافر الاعتمادات الدولارية للشركات والمصانع التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام والمعدات، مشيرًا إلى أن عدم توفرها سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة كما حصل في بعض الدول التي تبنت هذا الإجراء.

وحذر الشرقاوي من أن التعويم هو إجراء جراحي خطير يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاحه، وأن الدولة قامت بخطوات إيجابية في هذا الصدد مثل تشجيع تحويلات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة وحده ليس كافيًا لمنع ظاهرة الدولرة وأنه يجب اتباع آليات أخرى للسيطرة على السيولة المالية في السوق، مؤكدًا أن رفع الفائدة هو أحد الإجراءات الممكنة لتحقيق هذا الهدف.