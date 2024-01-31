غدًا.. آخر موعد لتلقي طلبات تمويل مشروع "ورشتي" لأصحاب محلات الذهب

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" حتى غدٍ الخميس، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.



وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، وهي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بـ8220 منفذًا حتى الآن وجاري استكمال الإجراءات فى المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان وأن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت فى نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحًا أن تأخير تنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلى وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن رسالة وزير التموين هامة جدًا وهي إهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بـ8220 منفذ حتي الان وجاري استكمال الاجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.

وأضاف "كمال" أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحًا أن تأخير تنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.

وأشار "كمال" إلى أن الفوائد التي تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتي تم التوصل إلي اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه وقد تكون قابل للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.

من جهته، طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا على أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.

وأضاف "سليمان" في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوي الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة باجمالي عدد الفروع، أن هناك مهلة حتي شهر ابريل 2024، حتي يتسني لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل ادارة التفتيش الفني بالمصلحة، للتأكد على تسجيل المحال في المصلحة وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.

وقالت المهندسة مها عبدالحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلي دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بـ250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلي 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الاجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة الغير مقننة، كما أنه سيتم أيضًا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.