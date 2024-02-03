كرم جبر: "الأعلى للإعلام" انتهى من تقريره السنوى والسياسة الإعلامية لعام 2024

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس انتهى من تقريره السنوي والسياسة الإعلامية لعام 2024، مضيفًا أنه وفقًا للقانون يتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لإعداد تقرير عنه ومناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة، وقريبًا سيتم إصداره.

وقال جبر إن مصر تلعب دورًا كبيرًا لتهدئة الأوضاع وعدم توسيع رقعة الحرب والدعوة لحل القضية الفلسطينية سوف ينعكس في النهاية على الأوضاع السياسية والاقتصادية لدول المنطقة، متابعًا: "لا تظن أن الحرب إذا اشتعلت في المنطقة ستكون هناك أي دولة بمنأى عن الخطر".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القوى الناعمة في مصر مصدر إلهام للمنطقة العربية كلها، مستشهدًا بدور الراحلة "أم كلثوم"- التي تحل ذكرى وفاتها الـ49 يوم 3 فبراير- موضحًا أنه حينما كان في العراق منذ عامين وكان يجلس بجوار رئيس الوزراء العراقي تمت إذاعة أغنية "بغداد يا قلعة الأسود" لأم كلثوم، والتي تم إنتاجها عام 1958 وأهداها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للعراق بمناسبة الثورة.

وأوضح جبر أن الفن المصري هو حامل المشاعل والوعي، مؤكدًا أن أم كلثوم كانت هي الأيقونة و"زعيمة الفن فى الوطن العربي" عليها، كما كان لها دور كبير في حرب 1967 في المجهود الحربي والأغاني الوطنية الكثيرة التي كانت تشد الأمة وتتخلص من أعباء الهزيمة.

شهادة ميلاد أي فنان عربي كانت تصدر في القاهرة

وأشار إلى أنه لا يمكن إقصاء أي فنان أو إبعاده، مضيفًا أن شهادة ميلاد أي فنان عربي كانت تصدر في القاهرة، لأنه لا يمكن نقل الفن المصري أو السطو عليه، وخلاصة ثقافة وتاريخ ومواهب، وشعب متعدد الثقافات.

ولفت إلى أنه في وجدان المصريين يوجد فن "الموشحات"، والذي يعتبر من علامات شهر رمضان، حيث إن مصر تتمتع بـ"خلطة" من الفن والتدين والحرية التي تعتبر من مقومات الشخصية المصرية.

ونوه بأن علينا أن نعيد الإنسان المصري إلى الهوية المصرية، موضحًا أن المصريين لا يعرفون الغلظة والعنف والقوة والبطش، ولكن المحبة وخلطة الدين الذي يفجر في الناس أحلى ما فيهم، وأشار إلى أن الشخصية المصرية هي الهدوء والتسامح والعطف، ولكن بدأت تتغير في الفترة الأخيرة، وموضوع الفن المصري يحتاج إلى كشافين وإعادة إحيائه.