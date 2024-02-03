السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير معهد المخطوطات: معرض الكتاب رسخ مكانته قِبلة رئيسية للثقافة العربية

الدكتور مراد الريفي
الدكتور مراد الريفي فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

أكد مدير معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، الدكتور مراد الريفي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب رسخ مكانته قِبلة رئيسية للثقافة العربية.

وقال الريفي، في تصريحات خلال زيارته معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن أهم ما يميز المعرض أنه بات ساحة للإصدارات العربية بمختلف حقولها وتخصصاتها، وأن عدد العارضين به يحتل الصفوف الأولى على الصعيد العربي.

وأضاف أن الإصدارات التي يتم عرضها في معرض القاهرة الدولي للكتاب تبقى دائمًا هي الأهم عربيًا، مشيرًا إلى أن ما يمكن تسميته "الحركية الاقتصادية" من خلال مبيعات المعرض ما زالت مؤشراتها تكشف بوضوح أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح المعرض الأهم.

وأشاد بالبرنامج الثقافي الحافل المصاحب لمعرض القاهرة للكتاب، وهو برنامج غزير يحيط بكل مفاصل المشهد الثقافي، واصفًا المعرض الخاص بالأطفال بأنه نافذة متميزة ومبهرة يتبين من خلاله أن مصر ما زالت تحتل الصدارة عربيًا في كل الإنتاج الخاص بالطفل وأهمية تشربه حب القراءة والاطلاع.

المخطوط هو وعاء حمال للتراث الفكري والمعرفي

وحول ارتباط مفهومي "المخطوط" و"التراث" بعضهما ببعض، قال الريفي إن "المخطوط هو وعاء حمال للتراث الفكري والمعرفي الذي خلفه العربي عمومًا، لأنه يحمل مسيرة التأليف العربي بما لها وما عليها"، وأضاف أن هذه المسيرة لم "تنجب" فقط الصالح أو النافع فكرًا ومعرفة، ولكن تخللها العديد من المنتجات التي يمكن أن نعتبرها بأنها غير نافعة للعصر، متابعًا: "إذًا، فإن هذا التراث يعطي صورة عن تطور الفكر العربي خلال الأزمنة وفقًا للظروف ولمعطيات العصر، لأننا نتحدث عن قرون خلت".

وتوقف الريفي أمام تعريف التراث الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بأنه تراث فكري منقول وتراث مادي وآخر غير مادي يتمثل في المهارات والممارسات والعادات والتقاليد.

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واعتبر الريفي أن "سنام" (أعلى) هذا التراث هو العطاء الفكري لأنه يتوج الاجتهاد العقلي في مختلف ظروف الحياة، مشددًا على أن الركن الركين للهوية العربية هو مدخل التراث الفكري الذي يمثل هذه الهوية بما يميزها عن غيرها من الهويات والثقافات والمجتمعات الأخرى، وخلص إلى أن مفهوم التراث والمخطوط يرتبطان ببعضهما ارتباطًا شديدًا، ولا يمكن تناول الهوية العربية الإسلامية خارج مدخل التراث الفكري.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(55) حتى 6 فبراير الجاري تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بينما تستضيف مصر النرويج ضيف شرف.

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن (1893- 1961)، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني (1931- 2023) ليكون شخصية معرض الطفل.

معهد المخطوطات العربية القاهرة الدولي للكتاب الحركية الاقتصادية ألكسو قبلة رئيسية للثقافة العربية

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