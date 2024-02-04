الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية  2023/2024

الإعدادية
الإعدادية

تبدأ المديريات والإدارات التعليمية في استقبال طلبات التظلم من طلاب الشهادة الإعدادية عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من اليوم الأحد ولمدة 15 يومًا.

ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

وننشر ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

2- يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

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3- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

4- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

5- الحصول على إيصال السداد.

6- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

7- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

8- إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

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9- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تباعًا.

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

من المقرر، أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من السبت الموافق 10 من فبراير القادم 2024.

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