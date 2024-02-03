السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة الأزهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يبحث الكثيرون عن رابط بوابة الازهر الالكترونية، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول، خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث جوجل، و مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الأزهرية 2024 عبر منصات التعليم عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم إلكترونيًا بكل سهولة، وقد أوضح قطاع المعاهد، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024، فور اعتمادها والإعلان عنها، عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

ويستعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لرابط بوابة الازهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول:

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

 

في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر الدخول على بوابة الأزهر الشريف .

 

2 - ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب.

 

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على نتائج الامتحانات.

 

4 - ثم يقوم المستعلم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024.

 

5 - ثم كتابة رقم الجلوس.

 

6 - ثم كتابة المنطقة التابع لها الطالب.

 

7 - واخيرًا يقوم المستعلم بالضغط على استعلام.

 

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

 

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

 

- مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

 

- مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

 

- مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

 

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

 

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

 

- مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

 

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

 

 

 

 

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