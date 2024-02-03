السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الأزهر الشريف.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

تصدر السؤال عن بوابة الأزهر الشريف محرك البحث جوجل لرغبة طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول  إذ ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، خاصة بعد انتهاء الامتحانات منذ أكثر من أسبوع، وتحديدًا يوم الثلاثاء 23 يناير الماضي.

 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

من المتوقع أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول بعد انتهاء عمليات الرصد والتصحيح، ومن ثم اعتمادها؛ حيث سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر بوابة الأزهرية الشريف الإلكترونية.

ومن المقرر أن يُعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 فور انتهاء عمليات الرصد والتصحيح، ومن ثم اعتمادها رسميًا.

 

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الازهر الشريف باتباع الخطوات التالية: 

أولًا: الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف من هنــــــــــــا.

ثانيًا:  إدخال رقم الجلوس وتحديد المنطقة الأزهرية. 

ثالثًا: الضغط على عرض النتيجة للحصول على نتيجة الطالب بعد اعتمادها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 

يتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول على النحو التالي:

- القرآن الكريم: 20 درجة

- الفقه: 25 درجة

- الحديث والتفسير: 25 درجة

- التوحيد والسيرة: 25 درجة

- الثقافة الإسلامية: 10 درجات

- النحو والصرف: 25 درجة

- المطالعة والنصوص: 25 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم والدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل منها

- اللغة الإنجليزية: 20 درجة

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024  لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية  

أكد قطاع المعاهد الأزهرية خلال حديثه عن موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر يناير 2024، وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية في خطة العام الدراسي.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد بداية الترم الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة سيكون يوم السبت 11 فبراير 2024، وسينتهي الترم الثاني يوم الخميس الأول من يونيو.


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