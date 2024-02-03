ارتفع البحث عن سؤال نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من أولياء الأمور وطلبة الشهادة الاعدادية الازهرية، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 في جميع محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ونتيجة لما سبق ينشر "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024، وللحصول على النتيجة اتبع الآتي:

-يقوم الطالب بالدخول عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للدخول اضغط هنــــا

-يختار الطالب ايقونة "نتائج الامتحانات

-ثم يقوم الطالب باختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية"

-يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس

- ثم يضغط الطالب على زر "عرض النتيجة"

اقرأ ايضا

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

-مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

-مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

-مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

-مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد اعلن أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية، من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، ومن ثم المراجعة على التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا على الموقع.