متاحة الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 عبر "الدستور"

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يرغب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في الاطمئنان على نتيجة الفصل الدراسي الأول لهذه السنة المصيرية، قد ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية بعد أن اعتمادها المحافظون.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أن نسبة نجاح بلغت 80.3%، وتمت الموافقة على النتائج بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وشملت الإعتمادات نتائج الشهادة الإعدادية المهنية وللطلاب المكفوفين وذوي الصم وضعاف السمع. إجمالا، شارك في الامتحانات 111،139 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110،680، ونجح 89،912 بنسبة نجاح 80.3%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 عبر الدستور

ويتوقع أن تُنشر نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس محافظة البحيرة، صباح غد الأحد، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، نقدم عبر هذا الرابـــط نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية "الفصل الدراسي الأول"

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2024 جاء كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة. وبذلك يكون المجموع الكلي للدرجات هو 140 درجة.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية تشمل الخطوات التالية: