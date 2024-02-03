الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة البحيرة 2024، حيث اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، النتيجة النهائية، ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والحصول على درجاتهم التي حصلوا عليها، ومن خلال السطور القادمة نوفر الروابط والخطوات اللازمة للوصول إلى تلك النتائج بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة البحيرة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يوسف الديب، عددا من لجان تقدير الدرجات للصف الثالث الإعدادي، وتابع عملية التصحيح لمختلف المواد والتواصل مع المعلمين المشرفين على التصحيح، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالدقة والحيادية خلال هذه العملية، كما طلب منهم مراجعة الأوراق بعناية لضمان إعطاء كل طالب حقه الكامل في التصحيح، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين قدّموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024 بلغ 116،689 طالبًا وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية، مؤكدا أن عملية التصحيح تم وسط حالة من القيادة الكاملة من أجل المساهمة في حصول الطلاب على حقوقهم الكاملة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة البحيرة 2024

تستطيع الحصول على نتيجته الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة البحيرة من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التى قامت وزارة التربية والتعليم بوضعها لتسهيل الحصول على النتائج عن طريق الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

ثانيا يتم تسجيل رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته.

ثالثا يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ