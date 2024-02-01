الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بالمعدات لسحب تجمعات المياه وتسهيل الحركة المرورية بكفر الدوار

المعدات لسحب تجمعات
المعدات لسحب تجمعات المياه

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، اليوم، بمعداتها لسحب تجمعات مياه الأمطار من المناطق التي شهدت سقوط أمطار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم بنطاقي المدينة والمركز تزامنًا مع موجة الطقس التي تشهدها البلاد، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية، وبناء على تعليمات  الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطقس خلال هذا الفترة التى تشهدها محافظة البحيرة من عدم استقرار في الأحوال الجوية. 

تسهيل الحركة المرورية

وأسفرت الأعمال عن سحب تجمعات المياه بعدد من مناطق المدينة وتسهيل الحركة المرورية بعدد من المناطق، وذلك بإشراف من نواب رئيس المدينة وإدارة الأزمات بالوحدة. 

فيما قامت الوحدات القروية بأعمال تصريف وسحب مياه الأمطار بالقرى التابعة لها، وكذلك تسليك صفايات الأمطار بالطرق الرئيسية وتمهيد الحركة المرورية، بمتابعة من رؤساء الوحدات القروية. 

من جهته، وجَّه اللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بتكثيف الأعمال للقضاء على تجمعات المياه، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال قيادات الوحدة لحالة الطرق، والتأكد من تسهيل الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وشهدت محافظة البحيرة منذ صباح اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية،  حيث شهدت المدن والقرى الساحلية بالمحافظة  سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة الشدة، وتم التوجيه بتكثيف عمل الإجراءات اللازمه لسرعة شفط مياه الأمطار المتراكمة داخل جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

كما تم التوجيه باستمرار عقد غرفة الأزمات داخل كل وحدة محلية، مع ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة باستمرار.

امار بالبحيرة شفط امطار مركز كفر الدوار امطار غزيرة بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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