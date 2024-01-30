الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب منذ قليل، 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل  ودراجة بخارية، بطريق الإمام على ابن أبي طالب بدائرو مركز حوش عيسى،  بمحافظة البحيرة،  وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إخطار مديرية أمن البحيرة بالحادث:

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى  يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل،  ودراجة بخارية بطريق الامام علي بن أبي طالب بدائرة المركز،  مما نتج عن الحادث إصابة  8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم،  وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

انتقال الاجهزه الأمنية لمكان الواقعة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "ي.ال ١٧ سنة مقيم أبو المطامير اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات سحجات متفرقه،جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمه، ج.م ٤٥ سنة مقيم أبو المطامير اشتباه كسر بالذراع الايسر  جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمه، ع.ف ٢٥ سنة مقيم أبو المطامير اشتباه كسر بالساق الايسر جاري عمل الإجراءات اللازمه،  ه.م ١٦ سنة مقيم  أبو المطامير كدمه بالفخذ الايسر جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمه، م.ج ٢٠ سنة مقيم أبو المطامير كدمه شديده بالكوع الايمن،جرح قطعي باليد اليسرى جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمه، ش.س ٢٢ سنة مقيم أبو المطامير اشتباه كسر مفتوح بالكون الايسر جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمه،  م.ج ١٧ سنة مقيم ابو المطامير سحجات كدمات باليد اليسرى جاري عمل الإجراءات اللازمه،  ر.ش ١٥ سنة أبو المطامير كدمه وتورم فوق العين اليسرى جاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

اصابة ٨ أشخاص محافظة البحيرة حوش عيسى حيث تصادم بالبحيرة نهال بلبع

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