نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعددٍ من القرى بـ8 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنه تم اعتماد مخطط قرية قابيل التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز دمنهور، و قرية بطورس التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس مركز ابوحمص، قرية واقد التابعة للوحدة المحلية لقرية واقد - مركز كوم حمادة، وقرية الوسطانية التابعـة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة مركز كفر الدوار، وقرية عين جالوت التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح - مركز بدر.

وأكدت “بلبع” أنه تم اعتماد مخطط قرية سماديس التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط مركز الرحمانية، وقرية الخوالد التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية - مركز ايتاي البارود، وقريـة نكلا العنب التابعـة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب مركز ايتاي البارود، وقرية زبيدة التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان مركز ايتاي البارود،و قرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي - مركز أبو المطامير، وقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة، وقرية كفر السوالم قبلي التابعة للوحدة المحلية لقرية ششت الانعام - مركز ايتاي البارود، وقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا - مركز ابوحمص، وقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح - مركز بدر،و قرية نبيل الوقاد التابعة للوحدة المحلية لقرية احمد عرابي - مركز بدر.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.