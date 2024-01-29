الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعددٍ من القرى بـ8 مراكز

الدكتورة نهال بلبع 
الدكتورة نهال بلبع 

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنه تم اعتماد مخطط قرية قابيل التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز دمنهور، و قرية بطورس التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس  مركز ابوحمص، قرية واقد التابعة للوحدة المحلية لقرية واقد - مركز كوم حمادة، وقرية الوسطانية التابعـة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة مركز كفر الدوار، وقرية عين جالوت التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح - مركز بدر.

وأكدت “بلبع” أنه تم اعتماد مخطط قرية سماديس التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط مركز الرحمانية، وقرية الخوالد التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية - مركز ايتاي البارود، وقريـة نكلا العنب التابعـة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب مركز ايتاي البارود، وقرية زبيدة التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان  مركز ايتاي البارود،و قرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي - مركز أبو المطامير، وقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة، وقرية كفر السوالم قبلي التابعة للوحدة المحلية لقرية ششت الانعام - مركز ايتاي البارود، وقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا - مركز ابوحمص، وقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح - مركز بدر،و قرية نبيل الوقاد التابعة للوحدة المحلية لقرية احمد عرابي - مركز بدر.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

مخطاطات عمرانية الاسكان بالبحيرة نهال بلبع المخططات التفصيلية دمنهور

مواد متعلقة

إزالة 73 حالة تعد بنطاق 13 مركزا في البحيرة

تشيع جثمان عروسة البحيرة المتوفية ليلة زفافها

ضبط مواد غذائية فاسدة بمصانع غير مرخصة في البحيرة

وكيل الزراعة بالبحيرة يتفقد محصول القمح فى دمنهور

قتلها "الغاز" ليلة زفافها.. قرار من النيابة بشأن جثة "عروس البحيرة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية فى البحيرة

ممر شرفي لطالبة حصلت على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الكفن بدلًا من الفستان الأبيض.. كواليس مأساة عروس فى يوم الصباحية بالبحيرة

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل