وكيل الزراعة بالبحيرة يتفقد محصول القمح فى دمنهور

تفقد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الإثنين، محصول القمح بمركز دمنهور؛ للاطمئنان على حالة المحصول في ظل الظروف المناخية الحالية، وكان برفقته المهندس عبدالغنى أبو مسلم، مدير عام الإدارة الزراعية بمركز دمنهور.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمديري المديريات على مستوى الجمهورية خاصة المحافظات الزراعية الكبرى، بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والمتابعة المستمرة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوية من الآفات في ظل التقلبات الجوية الحالية.

وكان المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، حريصًا على تفقد حقول المحاصيل الشتوية مثل القمح، للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرًا ملحوظًا في المناخ ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات، مؤكدا أن إدارتى الإرشاد الزراعي برئاسة المهندس أيمن عاشور والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار بالمديرية، ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، وبإشراف دائم من المهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به إدارة الشئون الزراعية برئاسة الدكتور ناجح عبد المنعم مدير الإدارة، حيث يقومون بحملات مرور مكثفة فى جميع المراكز للاستماع للمزارعين للتوعية وإعطاء أهم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلى والحد من فواتير الاستيراد بالإضافة الى المتابعة المستمرة من اجل الحصول على حصر فعلى على الطبيعة.



وأشاد وكيل الوزارة بالدور الفاعل الذى يؤديه جميع العاملين بقطاع الزراعة كل فى مجال تخصصة فى دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالآفات، خاصة في هذه الفترة والتى تنتشر فيها الاصابه بالأصداء والفحص الجيد لمحصول القمح لاكتشاف الإصابة بدودة الحشد إن وجدت وسرعة علاجها، وذلك للحفاظ على المحصول، بالإضافة تقليل استخدام المبيدات الكيميائية والحفاظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.



من جانبه، قال المهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من زراعة محصول القمح للموسم الحالي 2024 بإجمالى عام 262719 فدان عبارة عن 202133 فدان ائتمان و55104 فدان إصلاح زراعى و5482 فدان استصلاح، وتم زراعة 12000ف بمركز كوم حمادة، 13884 ف إيتاى البارود، 13701 ف شبراخيت، 7982 ف الرحمانية، 34605 ف دمنهور، 23982 ف الدلنجات، 8426 ف أبو المطامير، 3615 ف جناكليس، 7632 ف حوش عيسى، 36033 ف أبو حمص، 20135 ف كفر الدوار، 17698 ف المحمودية، 400 ف رشيد، 1840 ف إدكو، 200 ف وادى النطرون.