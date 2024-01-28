الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ١٠٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في مركز شبرا خيت، كما تم ضبط ٥٠٠ كجم أسمنت مجهول المصدر وكمية من المنظفات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير ١١محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط ٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٦ آخرين لعدم إعلان مواعيد التشغيل ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بكفر الدوار 

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار، تم ضبط ٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في ٤٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين، وبمركز دمنهور تم ضبط ٧٠٠ عبوة مياة غازية منتهية الصلاحية و٤٥ شيكارة علف مقلدة لأسماء ُكُبرى، بالإضافة إلى ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٨ جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم إعلان مواعيد التشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حملة تموينية مكبرة تموينية تموين البحيرة دمنهور الدلنجات

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