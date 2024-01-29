ضبط مواد غذائية فاسدة بمصانع غير مرخصة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ٢.٥ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر و٢٠ كجم سمك و٥ كجم زبدة منتهية الصلاحية بمدينة النوبارية، كما تم تحرير ٥ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و١٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملة تموينية بمركز وادى النطرون

وبمراكز وادى النطرون والرحمانية وأبو حمص، تم ضبط كمية من العطور مجهولة المصدر و١٣٠ عبوة مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص، ومحطة تمويل سيارات لبيعها السولار بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٤ محاضر لعدم إلاعلان عن الأسعار، بالإضافة لضبط ٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر وإيتاى البارود، تم ضبط ٦٧٠ كجم بقوليات مجهولة المصدر و٧٠٠ كرتونة سمن و١٢ طن سمن أبيض وأصفر داخل مصنعين بدون ترخيص و٢١٢ شيكارة علف ونخالة و٦٠ كجم سكر مجهول المصدر و١٥ عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها داخل محلات المبيدات الزراعية كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.