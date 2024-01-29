الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مواد غذائية فاسدة بمصانع غير مرخصة في البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن  ضبط ٢.٥ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر و٢٠ كجم سمك و٥ كجم زبدة منتهية الصلاحية بمدينة النوبارية، كما تم تحرير ٥ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و١٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

حملة تموينية بمركز وادى النطرون 

وبمراكز وادى النطرون والرحمانية وأبو حمص، تم ضبط كمية من العطور مجهولة المصدر و١٣٠ عبوة مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص، ومحطة تمويل سيارات لبيعها السولار بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٤ محاضر لعدم إلاعلان عن الأسعار، بالإضافة لضبط ٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين. 

وبحملات مماثلة بمركزى بدر وإيتاى البارود، تم ضبط ٦٧٠ كجم بقوليات مجهولة المصدر و٧٠٠ كرتونة سمن و١٢ طن سمن أبيض وأصفر داخل مصنعين بدون ترخيص و٢١٢ شيكارة علف ونخالة و٦٠ كجم سكر مجهول المصدر و١٥ عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها داخل محلات المبيدات الزراعية كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظة البحيرة الدلنجات حملة تموينية دمنهور نهال بلبع

مواد متعلقة

وكيل الزراعة بالبحيرة يتفقد محصول القمح فى دمنهور

قتلها "الغاز" ليلة زفافها.. قرار من النيابة بشأن جثة "عروس البحيرة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية فى البحيرة

ممر شرفي لطالبة حصلت على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات خلال الأسبوع الثاني من الإجازة بمكتبة دمنهور

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 7 ملايين جنيه فى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل