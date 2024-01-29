الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشيع جثمان عروسة البحيرة المتوفية ليلة زفافها

عروس البحيرة
عروس البحيرة

 شيع أهالي قرية قصر بولاد التابعة لمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة منذ قليل جثمان نرمين رجب عروسة البحيرة التي لقيت مصرعها ليلة زفافها وسط حالة من الحزن الشديد.

حالة من الحزن الشديد  بين أسرة عروسة البحيرة
 

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة عروسة البحيرة بصفة خاصة وأهالي قريتي قصر بولاد والاتارية بشكل عام، عقب نبأ وفاة نرمين رجب، التي توفيت يوم الصباحية نتيجة استنشاق غاز السخان، بينما أصيب عريسها وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

وتجمع أسرة العروسة أمام مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، في إنتظار توقيع الكشف الطبي على العروسة وانهاء إجراءات الدفن، ونقل الجثمان إلى مسقط رأسها بقرية قصر بولاد التابعة لمركز أبو حمص لدفنها بمقابر الأسرة،وسط حالة من الحزن الشديد على أسرة العروسة.

وقال خال عروسة البحيرة المتوفية يوم الصباحية، بأنه تلقي نبأ وفاة ابنة شقيقته يوم الصباحية وكان بمثابة صدمة كبري له ولأسرة العروسين، موضحًا بأنه عندما علم بالواقعة توجه فورًا لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لانتظار إنهاء إجراءات الدفن.

كسر باب شقة العروسين  بالبحيرة. 

وأشار، خال عروس البحيرة، إلى أنهم احتفلوا بزفاف ابنتهم نرمين، وكانت فرحة كبيرة، لكنه في اليوم التالي قامت والدة العروسة بالاتصال بها للاطمئنان عليها وتهنئتها يوم الصباحية، إلا أنها لم ترد عليها.

وأضاف أن أسرة العروسة اضطروا بعد ذلك لكسر باب شقة العروسين، فوجدوا العروسة ملقاه على الأرض متوفية، والعريس في حالة اغماء، وتم نقل العروسة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، والعريس لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة العامة بمركز أبو حمص قد صرحت بدفن جثمان عروسة البحيرة المتوفية يوم الصباحية نتيجة استنشاق غاز السخان. 

عروسة البحيرة مصرع عروسة بالبحيرة البحيرة أبوحمص أمن البحيرة

مواد متعلقة

وكيل الزراعة بالبحيرة يتفقد محصول القمح فى دمنهور

قتلها "الغاز" ليلة زفافها.. قرار من النيابة بشأن جثة "عروس البحيرة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية فى البحيرة

ممر شرفي لطالبة حصلت على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات خلال الأسبوع الثاني من الإجازة بمكتبة دمنهور

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 7 ملايين جنيه فى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل|الرئيس السيسى والمستشار الألمانى: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل