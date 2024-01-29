تشيع جثمان عروسة البحيرة المتوفية ليلة زفافها

شيع أهالي قرية قصر بولاد التابعة لمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة منذ قليل جثمان نرمين رجب عروسة البحيرة التي لقيت مصرعها ليلة زفافها وسط حالة من الحزن الشديد.

حالة من الحزن الشديد بين أسرة عروسة البحيرة



وسادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة عروسة البحيرة بصفة خاصة وأهالي قريتي قصر بولاد والاتارية بشكل عام، عقب نبأ وفاة نرمين رجب، التي توفيت يوم الصباحية نتيجة استنشاق غاز السخان، بينما أصيب عريسها وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

وتجمع أسرة العروسة أمام مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، في إنتظار توقيع الكشف الطبي على العروسة وانهاء إجراءات الدفن، ونقل الجثمان إلى مسقط رأسها بقرية قصر بولاد التابعة لمركز أبو حمص لدفنها بمقابر الأسرة،وسط حالة من الحزن الشديد على أسرة العروسة.

وقال خال عروسة البحيرة المتوفية يوم الصباحية، بأنه تلقي نبأ وفاة ابنة شقيقته يوم الصباحية وكان بمثابة صدمة كبري له ولأسرة العروسين، موضحًا بأنه عندما علم بالواقعة توجه فورًا لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لانتظار إنهاء إجراءات الدفن.

كسر باب شقة العروسين بالبحيرة.

وأشار، خال عروس البحيرة، إلى أنهم احتفلوا بزفاف ابنتهم نرمين، وكانت فرحة كبيرة، لكنه في اليوم التالي قامت والدة العروسة بالاتصال بها للاطمئنان عليها وتهنئتها يوم الصباحية، إلا أنها لم ترد عليها.

وأضاف أن أسرة العروسة اضطروا بعد ذلك لكسر باب شقة العروسين، فوجدوا العروسة ملقاه على الأرض متوفية، والعريس في حالة اغماء، وتم نقل العروسة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، والعريس لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة العامة بمركز أبو حمص قد صرحت بدفن جثمان عروسة البحيرة المتوفية يوم الصباحية نتيجة استنشاق غاز السخان.