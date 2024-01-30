الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز كوم حمادة يشهد ندوة حول "النهوض بالصناعات الصغيرة"

جريدة الدستور

شهد اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ندوة حول جهود الدولة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية بالتعاون مع فرع الهيئة الصناعيه بالبحيره المهندسه هبه السنهوري.

جاء ذلك في حضور اللواء خالد عز الرجال رئيس الإداره المركزيه للتخصيص ومتابعه الأراضي والوحدات الصناعيه، واللواء عمرو إمام عضو غرفه صناعه الملابس الجاهزه باتحاد الصناعات وأحمد القاضي مسؤل الترويج، وإيناس غريب معاون رئيس المركز ومشرف وحدة السكان. 

جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب

وأكد اللواء محسن الجندى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، على أهمية الصناعات بالنسبة للدولة خاصة الصناعات الصغيرة وجهود الدولة فى تنميتها لتوفير فرص عمل للشباب وماتقدمه الدولة من تيسيرات بإنشاء وإتاحة المجمعات الصناعية مثال مجمع حوش عيسى الصناعي.

 وأشار إلى أن الهيئة قدمت مزيدًا من التيسيرات المميزة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار  حتى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ ٩ أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة "٥% متناقصة" وبتسهيلات قد تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

كما أكد اللواء محسن الجندي، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم  تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.

وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م²، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.

أهالي مركز كوم حمادة محافظة البحيرة اللواء محسن الجندى ندوة بمركز كوم حمادة البحيرة

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