الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

ينطلق غدًا الثلاثاء، التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبو حمص 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الكوبرى يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والازدحام والكثافات المرورية نظرًا لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار.

كوبرى ابوحمص مزلقان ابوحمص محافظة البحيرة نهال بلبع البحيرة

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