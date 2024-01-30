الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2227 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بالبحيرة

مبيدات ومخصبات
مبيدات ومخصبات

شنت مديرية الزراعة بالبحيرة حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق والغير المصرح بها  تم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص. 

الرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة

وتمكن قسمى الرقابة على المبيدات، والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وبإشراف المهندس موفق محمود ساري وكيل الوزارة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، وبمتابعة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، وبالاشتراك بين إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية  برئاسة المهندس محمد فايد،و قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى، وشارك فى الحملة إدارة تموين حوش عيسى، حيث تم تنفيذ حملة بمركز حوش عيسى وبعد المرور على المحلات تلاحظ عدم وجود تراخيص لعدد 16 محل وتم على الفور تحرير محاضر للمحلات الغير مرخصة، والتحفظ على 2227 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

زراعة البحيرة ضبط مبيدات زراعية مبيدات فاسدة بالبحيرة كوم حمادة دمنهور

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