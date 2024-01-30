رفع 2600 طن قمامة ومخلفات و582 حالة إشغال طريق بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية تزامنا مع سقوط الامطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار.

وأشارت إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الكهرباء، والطرق، لسرعة الإنتهاء من تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى وصفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها، وذلك داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

انتشار معدات لشفط مياه الأمطار



وشهدت شوارع المحافظة منذ صباح اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية برفع حوالي ٢٦٠٠ طن قمامة ونقلهم للمقالب الوسيطة وكذلك كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك من أجل المساهمة في سرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وكذلك الطرق الزراعية والطريق الصحراوى.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه بمتابعة المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة، والتأكيد علي الحمولة المحددة والتوقف في حالة الأمطار والرياح الشديدة.

ومن جانب آخر نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيره حملات لرفع الاشغالات من الشوارع لتيسير حركة المواطنين حيث تم رفع ٥٨٢ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق المحافظة على النحو التالى ١٨٦ حالة اشغال بدمنهور و١٥٠حالة اشغال بالدلنجات و٩٦ حالة إشغال ثابت ومتحرك بوادى النطرون و٧٥ حالة برشيد و٧٥ حالة بأبو حمص، وتم المرور على الشوارع والميادين الرئيسية من أجل المساهمة في سرعة إزالة الإشغالات.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.