الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 2600 طن قمامة ومخلفات و582 حالة إشغال طريق بالبحيرة

معدات لشفط مياه الأمطار
معدات لشفط مياه الأمطار

أكدت الدكتوره  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية  تزامنا مع سقوط الامطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار.

وأشارت إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الكهرباء، والطرق، لسرعة الإنتهاء من تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى وصفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها، وذلك داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

انتشار معدات لشفط مياه الأمطار


وشهدت شوارع المحافظة منذ صباح اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية برفع حوالي ٢٦٠٠ طن قمامة ونقلهم للمقالب الوسيطة وكذلك كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك من أجل المساهمة في سرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين  وكذلك الطرق الزراعية  والطريق الصحراوى.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه بمتابعة المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة، والتأكيد علي الحمولة المحددة والتوقف في حالة الأمطار والرياح الشديدة. 

ومن جانب آخر نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيره حملات لرفع الاشغالات من الشوارع لتيسير حركة المواطنين حيث تم رفع ٥٨٢ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق المحافظة على النحو التالى ١٨٦ حالة اشغال بدمنهور و١٥٠حالة اشغال بالدلنجات و٩٦ حالة إشغال ثابت ومتحرك بوادى النطرون و٧٥ حالة برشيد و٧٥ حالة بأبو حمص، وتم المرور على الشوارع والميادين الرئيسية من أجل المساهمة في سرعة إزالة الإشغالات. 

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

الامطار بالبحيرة إزالة مياه الأمطار الإشغالات محافظة البحيرة نهال بلبع

مواد متعلقة

القبض على شخص قام بأعمال تخريب بمطلع كوبرى فى دمنهور

غدًا.. بدء التشغيل التجريبى لكوبرى مزلقان أبوحمص الجديد بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعددٍ من القرى بـ8 مراكز

إزالة 73 حالة تعد بنطاق 13 مركزا في البحيرة

تشيع جثمان عروسة البحيرة المتوفية ليلة زفافها

ضبط مواد غذائية فاسدة بمصانع غير مرخصة في البحيرة

وكيل الزراعة بالبحيرة يتفقد محصول القمح فى دمنهور

قتلها "الغاز" ليلة زفافها.. قرار من النيابة بشأن جثة "عروس البحيرة"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

حبس الفنانة نسرين طافش.. وحقيقة مقتل ضابط شرطة على يد تجار ذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل