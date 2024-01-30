الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد في البحيرة

كوبري مزلقان أبو
كوبري مزلقان أبو حمص الجديد

أعلنت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع أمام حركة السيارات والمركبات، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية "9 كباري سيارات وكوبري للمشاة" بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات أبو حمص

وأكدت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة، أن الكوبرى، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها حيث سيساهم الكوبري فى تخفيف الزحام ومنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع إلي أن تنفيذ الكوبري يأتي اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

 استهداف المحاور المرورية بالتطوير

وأوضحت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

يأتي ذلك اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية الطرقو يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافه مناحى الحياة، مشيرة إلي أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التى أولها السيد الرئيس إهتمامًا واسعًا نظرًا لدورها المحوري فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة حاليًا.

أبوحمص مدينة أبوحمص محافظة البحيرة كوبرى ابو حمص دمنهور

مواد متعلقة

ضبط 2227 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بالبحيرة

رفع 2600 طن قمامة ومخلفات و582 حالة إشغال طريق بالبحيرة

رئيس مركز كوم حمادة يشهد ندوة حول "النهوض بالصناعات الصغيرة"

القبض على شخص قام بأعمال تخريب بمطلع كوبرى فى دمنهور

غدًا.. بدء التشغيل التجريبى لكوبرى مزلقان أبوحمص الجديد بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعددٍ من القرى بـ8 مراكز

إزالة 73 حالة تعد بنطاق 13 مركزا في البحيرة

تشيع جثمان عروسة البحيرة المتوفية ليلة زفافها

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى