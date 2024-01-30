بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد في البحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع أمام حركة السيارات والمركبات، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية "9 كباري سيارات وكوبري للمشاة" بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات أبو حمص

وأكدت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة، أن الكوبرى، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها حيث سيساهم الكوبري فى تخفيف الزحام ومنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع إلي أن تنفيذ الكوبري يأتي اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

استهداف المحاور المرورية بالتطوير

وأوضحت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

يأتي ذلك اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية الطرقو يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافه مناحى الحياة، مشيرة إلي أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التى أولها السيد الرئيس إهتمامًا واسعًا نظرًا لدورها المحوري فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة حاليًا.