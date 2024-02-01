الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية في البحيرة

أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أنه تم الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية بنطاق المحافظة.



وأوضح أنه تم زراعة 262719 فدان قمح ائتمان وإصلاح زراعى واستصلاح، و10140 فدان فول بلدى، و1519 فدان ثوم، و5206 فدان كتان، و171 فدان شعير، و51724 فدان بطاطس شتوى، و6715 فدان نخيل، و198710 فدان بساتين، و30807 فدان بصل، و156516 فدان خضار، و31525 فدان بنجر السكر، و15543 فدان نباتات طبية وعطرية، و163782 فدان برسيم، و108 فدان قصب السكر، و187 فدان لوف، و9936 فدان محاصيل أخرى، وذلك باجمالى 945308 فدان بنطاق محافظة البحيرة ووجه بضرورة بالمرور على الزراعات الشتوية، وخاصة زراعات القمح، ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية خصوصا محصول القمح الذي يمثل حجر الزاوية للأمن الغذائي.

المرور الدوري علي الزراعات في وجود المزارعين



وأكد المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، ضرورة المرور الدوري على الزراعات في وجود المزارعين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها للوصول لأعلى إنتاجية، مطمئنًا على زراعات القمح والفول والبنجر وبعض زراعات الخضر، وحث مهندسي المكافحة على ضرورة التواجد بين المزارعين وان دورهم هام جدا طول فترة تواجد الزراعات في الأرض حتي الحصاد.

وأوضح المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، أنه تم زراعة أصناف من القمح طبقا للسياسة الصنفيه لتتلائم مع الظروف المناخية، ومنها أصناف جيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسدس 14 وسدس 15و مصر4 ومصر 3، وهي أصناف عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض، كما نبه بضرورة التواصل مع المزارعين، وتنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة في تلك الفترة من عمر الزراعات، وحسم أي شكوى فورًا.



وأكد "هليل" أن متابعة المحاصيل في هذه المرحلة الهامة من عمر النباتات وفي ظل الظروف الجوية والتغيرات المناخية تعتبر اولويه لقطاع الزراعة لضمان الوصول للإنتاجية المرجوه وكذلك السيطرة على اى نشاط للآفات الزراعية أو اى أمراض قد تؤثر سلبيا على المحاصيل والإنتاجية والزراعة بشكل عام.

وقال الدكتور ناجح عبدالمنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، إنه تم الانتهاء من الحصر الفعلي للمحاصيل الشتوية وتجميع كافة البيانات الخاصة بالحصر من كل إدارة زراعية بعد تدقيقها بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض بكل إدارة زراعية وإرسالها لقسم الإحصاء بالمديرية لتجميع البيانات على مستوى المديرية وإرسالها للجهات المختلفة كما انه جارى الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية بأسماء مزارعى القمح ومساحة كل منهم.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الشتويه خاصة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح خاصة في حالة ظهور أية إصابات والتعامل معها فورًا.