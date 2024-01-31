انطلاق قافلة تضم 13 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة بالبحيرة

أطلقت محافظة البحيرة، اليوم، قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معًا ضد الغلاء" بالأسعار الاقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى ٢٥%، حيث تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تلك القوافل قبل إنطلاقها من مجمع دمنهور الثقافي، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ومجدى الخضر، مدير مديرية التموين مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية.

قافلة سلع غذائية بالبحيرة

وتضم القوافل ١٣ سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وبنسب تخفيض ٢٥%، والتي ستجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على توفير كل أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا مشيرةً إلى دعم المحافظة بالكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعًا غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.