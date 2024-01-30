إصابة 6 أشخاص بحروق في حادث حريق شقه سكنيه بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وحروق متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع، حريق بشقه سكنيه نتيجة نشوب لهب من البوتجازبمنطقة الحي الثاني، بمدينة النوباري، فى محافظة البحيرة، وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بنشوف حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالحادث الثانى بدائرة القسم بسبب نشوب لهب من البوتجاز مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بحروق متفرقه فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص حدوث حريق داخل إحدى الشقق السكنية بسبب نشوب لهب نتيجة من البوتجاز الخاص بالمنزل.

تبين إصابة “ت.ا “ طفلة تبلغ من العمرشهرين مصابة باختناق وجاري عمل الإجراءات الطبية اللازمه، وإصابة الطفلة ”ف.ا" سنتين مصابة باختناق وحرق سطحي باليد اليسرى، وجاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وإصابة “ ا.ض” ٢٧ سنة مصابة باختناق،، وإصابة “ ي.خ” ٢٥ سنة باختناق وحروق، وإصابة ”ا.م" ٥٤ سنة مصابة باختناق وحروق، وإصابة “خ.ف” ٦٠ سنة مصاب باختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.