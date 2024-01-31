الأربعاء 31 يناير 2024
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محافظات

"زراعة البحيرة": تطهير 78% من المساقي والمصارف في قرى ومراكز المحافظة

المهندس موفق محمود
المهندس موفق محمود سارى

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن إجمالي الأطوال المستهدف تطهيرها 3024.5 كم مساقي و1999 كم مصارف بإجمالي 5023.5 كم، وما تم تطهيره 2480 كم مساقي و1426.5 مصارف بإجمالى 3911.5 كم بنسبة 77.85%، مشيرًا إلى أن خطة التطهير تشتمل على تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص وتحسين الأراضى، في حالة الاحتياج وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة، وكذا ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة والتشديد على ذلك، مع ضرورة إزالة أي تعديات على الترع والمصارف وغيرها مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة في هذا التوقيت، كما تم الإشادة بالمراكز التي انتهت من تطهير المساقى والمصارف بنسبة 100% مثل مركز الرحمانية وبنسبة 99.48% مثل مركز أبو المطامير، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الوصول إلى النسبة المستهدفة فى كافة المراكز فى خلال أسبوع من اليوم.


وأكد المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، ضرورة العمل على إنجاز وتنفيذ الخطة السنوية على أن يتم استخدام المعدات الموجودة لدى جمعيات الميكنة، مؤكدا أن هناك إدارات لم تصل إلى النسب المستهدفة حتى الآن ويجب اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الخطة كاملة، خاصة أننا في موسم الشتاء وأيضا احتياج محصول القمح للرى فى هذا التوقيت، ولذلك تم التنبيه على مسئولي المياه والأراضي بالمراكز التى لم تنتهى من الوصول الى المستهدف فى خطة التطهير حتى الآن  بسرعة الانتهاء من التطهير وأيضا باقي الإدارات الزراعية حتى نصل بالتطهير إلى نسبة 100% لخطة التطهير للمساقي والمصارف الخصوصية لعام 2023-2024.


وأشار المهندس محمد فايد مدير الأراضي والمياه بالبحيرة، إلى أنه تم تطهير مساحة 230 كم مساقي و120 كم مصارف بإجمالي 350 كم بنسبة 71% بإدارة دمنهور، و177كم مساقي و213 كم مصارف بإجمالي 390 كم بنسبة 81% بمركز أبو حمص، و145 كم مساقي و38.250 كم مصارف بإجمالي 183.250 كم بنسبة 70% بمركز شبراخيت، و315 كم مساقي و65 كم مصارف بإجمالي 380 كم بنسبة 87% بمركز الدلنجات، و126 مساقي و92 مصارف بإجمالي 218 كم بنسبة 85% بمركز المحمودية، و50 كم مساقي و77 كم مصارف بإجمالي 127 كم بنسبة 52% بمركز كفر الدوار، و55كم مساقي و55 كم بإجمالي 110 كم وبنسبة 100% بمركز الرحمانيه، و145 كم مساقي و104 كم بإجمالي 249 كم بنسبة 72.38% بمركز جناكليس، و280 كم مساقي بإجمالي 280 كم وبنسبة 66.71% بمركز كوم حمادة، و45 كم مساقي و29 كم مصارف بإجمالي 74 كم بنسبة 83% بمركز رشيد، و177 كم مساقي و228 كم مصارف بإجمالي 405 كم وبنسبة 76.52% بمركز ادكو، و249 كم مساقي و34 كم مصارف بإجمالي 283 كم بنسبة 67% بمركز إيتاي البارود، و237 كم مساقي و237 كم مصارف بإجمالي 474 كم وبنسبة 80% بمركز حوش عيسى، و254 كم مساقي و134 كم مصارف بإجمالي 388 كم وبنسبة 99.48% ليصبح اجمالى ما تم تطهيره من المساقى والمصارف 3911.25 كم بنسبة 77.85% وجارى تطهير باقى الأطوال المستهدفة.

البحيرة زراعة البحيرة محافظة البحيرة ترع الزراعة نهال بلبع

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