الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لإزالة المزارع السمكية المخالفة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 شنت محافظة البحيرة وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة حملة مكبرة لتنفيذ أعمال الإزالة لعدد من المزارع السمكية المخالفة والغير ملتزمة بسداد المستحقات المالية واجبة السداد لجهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، بنطاق مدينة إدكو، وذلك بقيادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وحضور الأستاذ محمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

 

طفرة غير مسبوقة في مجال إنتاج الأسماك

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن هناك طفرة غير مسبوقة في مجال إنتاج الأسماك، حدثت بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البحيرات، وازالة التعديات، وانشاء مزارع ضخمة وغيرها، مشددة انه لا تهاون في  استرداد حق الدولة، مشيرة إلي ان التراخيص والقيمة  الايجارية والصيد الجائر هى أمور هامة ومحورية عند التعامل مع ملف الثروة السمكية باعتبارها إحدى المكونات الرئيسية للأمن الغذائي للدولة والمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ العديد من الازالات  خلال الفترة القادمة داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

 

لا مساس بالمزارع الملتزمة بسداد القيمة الإيجارية

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها محصورة فى حالات معينة تخالف القوانين والقواعد المعمول بها، وأنه لا مساس بالمزارع الملتزمة بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها، مشيرة إلي أن الحفاظ علي موارد الدولة من شأنه إستمرار أعمال التنمية والتطوير فى كافة قطاعات الدولة بالإضافة إلي التوسع فى إطلاق المشروعات التنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

 

 

 

محافظة البحيرة نهال بلبع المزارع السمكية إدكو دمنهور

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