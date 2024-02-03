وكيل تعليم البحيرة يشارك في مؤتمر تيسير الانتقال لسوق العمل 2024

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الدور الكبير والدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة للتعليم الفني، باعتباره قاطرة التنمية والتقدم، ومصدر أساسي لتوفير الكوادر ذات الكفاءة العالية لسوق العمل، فعمدت الدولة إلى تطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد للطلاب بما يتواكب مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات وجلسات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل المقام بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 31 يناير – 3 فبراير، والذي تم تنظيمة برعاية "Work Force Egypt - مشروع قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشاد وكيل تعليم البحيرة، بفعاليات المؤتمر والذي شهد طوال أيام انعقاده مجموعة من الجلسات وتبادل الرؤى والخبرات من أجل الاستفادة وتقديم الأفضل دائمًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا تفعيل دور وحده تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وبدعم مشروع "قوى عاملة مصر"، وذلك بهدف ربط طلاب وخريجي التعليم الفني بالمدرسة وتأهيلهم وصقل مهارته وإعدادهم لسوق العمل.

جهود البحيرة لدعم التعليم الفني

وخلال جلسات المؤتمر وعلى مدار أيامه الأربعة، استعرض وكيل الوزارة والوفد المرافق له، جهود محافظة البحيرة وخطتها لدعم التعليم الفني لدوره المهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة بكل خطط وبرامج التنمية والبناء التي تشهدها الدولة، والتي تتم برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

كما تم تقديم عروض مميزة لإنجازات الوحدات الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدارس البحيرة المشاركة في المؤتمر وهي: مدرسة الشهيد حمدي الشحات التجارية أبوحمص، مدرسه الشهيد محمد فوزي الميكانيكية العسكرية، ومدرسة دمنهور الفنية العسكرية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إنجازات وحدة الانتقال لسوق العمل، وتبادل الخبرات والتجارب بين المحافظات المشارك.

وتم خلال المؤتمر تكريم الوحدة الفرعية بالبحيرة لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات التوظيف لخريجي التعليم الفنى.