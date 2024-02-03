السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يشارك في مؤتمر تيسير الانتقال لسوق العمل 2024

جانب من جلسات المؤتمر
جانب من جلسات المؤتمر التنشيطي محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الدور الكبير والدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة للتعليم الفني، باعتباره قاطرة التنمية والتقدم، ومصدر أساسي لتوفير الكوادر ذات الكفاءة العالية لسوق العمل، فعمدت الدولة إلى تطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد للطلاب بما يتواكب مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات وجلسات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل المقام بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 31 يناير – 3 فبراير، والذي تم تنظيمة برعاية "Work Force Egypt - مشروع قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشاد وكيل تعليم البحيرة، بفعاليات المؤتمر والذي شهد طوال أيام انعقاده مجموعة من الجلسات وتبادل الرؤى والخبرات من أجل الاستفادة وتقديم الأفضل دائمًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا تفعيل دور وحده تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وبدعم مشروع "قوى عاملة مصر"، وذلك بهدف ربط  طلاب وخريجي التعليم الفني بالمدرسة وتأهيلهم وصقل مهارته وإعدادهم لسوق العمل.

جهود البحيرة لدعم التعليم الفني

وخلال جلسات المؤتمر وعلى مدار أيامه الأربعة، استعرض وكيل الوزارة والوفد المرافق له، جهود محافظة البحيرة وخطتها لدعم التعليم الفني لدوره المهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة بكل خطط وبرامج التنمية والبناء التي تشهدها الدولة، والتي تتم برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

كما تم تقديم عروض مميزة لإنجازات الوحدات الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدارس البحيرة المشاركة في المؤتمر وهي: مدرسة الشهيد حمدي الشحات التجارية أبوحمص، مدرسه الشهيد محمد فوزي الميكانيكية العسكرية، ومدرسة دمنهور الفنية العسكرية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إنجازات وحدة الانتقال لسوق العمل، وتبادل الخبرات والتجارب بين المحافظات المشارك.

وتم خلال المؤتمر تكريم الوحدة الفرعية بالبحيرة لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات التوظيف لخريجي التعليم الفنى.

تعليم البحيرة المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال يوسف الديب وزارة التربية والتعليم دمنهور

مواد متعلقة

ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفها في 114 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

"زراعة البحيرة" تنظم لقاءً مع صغار مزارعى القمح ضمن مبادرة "ازرع"

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول برقم الجلوس

الدفع بالمعدات لسحب تجمعات المياه وتسهيل الحركة المرورية بكفر الدوار

الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية فى البحيرة

حملة لإزالة المزارع السمكية المخالفة بالبحيرة

انطلاق قافلة تضم 13 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة بالبحيرة

"زراعة البحيرة": تطهير 78% من المساقي والمصارف في قرى ومراكز المحافظة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»