ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفها في 114 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن: بمركز المحمودية تم ضبط ٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٨ جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و٥ مخابز لتصرفهم فى ١١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و١٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات.

حملة تموينية مكبرة بالدلنجات

وبحملة مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط ٤ محلات قاموا ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحلين لحيازتهم سكر ناقص الوزن بمقدار ٢كجم فى الباكتة وضبط ٧٠٠ لتر سولار داخل عهدة باطنية بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط ٨ مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزنز ٣ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.