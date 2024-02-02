"زراعة البحيرة" تنظم لقاءً مع صغار مزارعى القمح ضمن مبادرة "ازرع"

نظَّمت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة وحضور المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة "لقاءً مع صغار المزارعين" بقرية إمليط بمركز إيتاى البارود للتوعية بأهمية محصول القمح والتعريف بالمبادرة، وذلك في إطار مبادرة "ازرع" لتنمية صغار المزارعين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية، وبحضور المهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعى، ومندوبي التحالف الوطنى للعمل الأهلي بالبحيرة.

وتم خلال هذا اللقاء التعريف بمبادرة ازرع (المرحلة الثانية) وتوعية وتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية لمحصول القمح خلال المرحلة الحالية من عمر النبات في إطار من المشاركة وتبادل الخبرات، وكذلك تم تفقد أحد حقول القمح التابعة للمبادرة.

أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التحدث مع المزارعين المشاركين وغير المشاركين في المبادرة عن أهمية التوسع في المبادرة في العام القادم وتوضيح دورها ومدى الاستفادة منها.

وأشار المهندس أيمن عاشور عبدالعال مدير عام الإرشاد الزراعى إلى الدور الكبير الذى تقوم به المبادرة والإرشاد الزراعى لدعم المزارعين، حيث أوضح أنه خلال هذا اللقاء مع المزارعين تمت توعيتهم بمظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية ومكافحتها والمعاملات الزراعية في هذه المرحلة، وكذلك المراحل القادمة من نبات القمح.

وشارك في فعاليات اللقاء كل من: ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحرى، ورفعت ثابت منسق تنموى ومسئول مبادرة "ازرع" بالبحيرة، وفريق المبادرة، والمهندس شعبان عبدالعاطي، مدير الإدارة الزراعية بإيتاى البارود، والمهندس شريف العريان، إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس عماد جلال، رئيس قسم الإرشاد بإيتاي البارود، وجهاز الإرشاد الزراعي، وبعض مزارعي القمح بالقرية والقرى المجاورة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.